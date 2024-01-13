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三位總統候選人完成投票 呼籲國人展現民主

聯合報／ 本報記者連線即時報導
今天是總統、立委投開票日，三位總統候選人一早都完成投票。本報資料照
今天是總統、立委投開票日，三位總統候選人一早都完成投票。本報資料照

今天是總統、立委投開票日，三位總統候選人一早都完成投票。

國民黨總統候選人侯友宜說，自己這段時間的幸運小物很多，並呼籲選後大家要團結，一起面對台灣的未來；民進黨總統候選人賴清德請國人踴躍投票，並說投完票他今天有一連串的會要開；民眾黨總統候選人柯文哲說他保持平常心，昨晚一晚睡很好。

侯友宜上午10點到新北市板橋國小投票，侯友宜排隊時和投票民眾話家常，花了1分17秒才投完票，投票後，侯友宜說，今天不但天氣晴朗，他的心情也很好，看到人民自動自發一早出來投票，展現台灣民主，選出最理想的正副總統、立委也投下政黨票。接下來更重要的是，選舉過程的紛紛擾擾，選後大家要團結，一起面對台灣的未來。

媒體問侯身上有帶什麼幸運小物？侯友宜說，他平常都沒有戴，不過這段時間，他的幸運小物很多。他指著手上被指甲勾出的疤痕，「一個、兩個、三個、四個，你看我手上身上滿滿的，都是熱情民眾拉我的手的幸運符號。」

賴清德設籍台南市安平區平通里，今天上午9時許來到安平國中的投開票所，市長黃偉哲、立委林俊憲、郭國文、林宜瑾、陳亭妃等人都到場。賴清德在投票前接受記者訪問時表示，今日天氣風和日麗，請國人踴躍投票，展現台灣民主活力，讓台灣繼續往前走。

被問到投票後有什麼行程安排，賴清德說，應該是開會，今天有一連串會議要開。

民眾黨總統候選人柯文哲今天與妻子陳佩琪到台北市金甌女中投票，柯文哲表示，平常心，前一晚睡很好。陳佩琪說，可能最近掃街比較累，柯文哲睡到都打鼾了，相信是睡得很熟。

柯文哲指出，今天天氣相當不錯，沒有下雨或低溫，相信投票率應該會好一些，台鐵、高鐵月台現在還是有好多返鄉投票人潮，台灣要是推動網路投票，對大家就會方便多了。

被問到是否有準備帶來好運的小東西在身上，柯文哲說，他是醫生，沒有這樣的習慣。陳佩琪則表示，有特別把柯文哲身上一些有圖案的別針拔掉，沒有準備特別的幸運小物。

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