聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓國瑜喊話：甩綠烏雲迎接彩雲

聯合報／ 記者侯俐安屈彥辰／新北報導
國民黨總統候選人侯友宜（右四）、副總統候選人趙少康（右三），今晚在板橋第一運動場外舉辦「贏回中華民國」選前之夜，括國民黨主席朱立倫（左三）、高雄市前市長韓國瑜（左二）、台北市長蔣萬安（左一）、台中市長盧秀燕（右二）、桃園市長張善政（右一）等都出席造勢。記者胡經周／攝影
國民黨總統候選人侯友宜（右四）、副總統候選人趙少康（右三），今晚在板橋第一運動場外舉辦「贏回中華民國」選前之夜，括國民黨主席朱立倫（左三）、高雄市前市長韓國瑜（左二）、台北市長蔣萬安（左一）、台中市長盧秀燕（右二）、桃園市長張善政（右一）等都出席造勢。記者胡經周／攝影

大選今走完最後一哩路，國民黨不分區立委候選人韓國瑜昨晚力挺黨籍總統候選人侯友宜，他砲火全開痛批民進黨，連當初替民進黨取名的前立委林正杰、長期支持民進黨的李遠哲，都說民進黨二次執政，貪汙腐敗更嚴重。韓喊話，「拜託大家給我們力量和選票，改變台灣的未來，讓過去八年台灣天空上的烏雲遠離而去，一起迎接彩雲，擁抱更美好的台灣」。

「拜託台灣人民給我們力量！」韓國瑜說，總統、立委選舉，關係到二千三百萬人未來四年，民進黨執政八年，不光是貪汙、腐敗，把政府風氣都搞壞了，未來一定要成立特偵組，這是侯友宜堅持的信念。

立法院前院長王金平也喊話集中選票，投給會贏的「侯康配」。王表示，八年來，大家受夠無能貪腐的政府，受夠了兩岸對立衝突，充滿兵凶戰危的恐懼，受夠缺什麼就官商勾結賺走什麼，民進黨做不到就該下台。

今天也是故總統蔣經國逝世紀念日，國民黨前主席洪秀柱昨表示，經國先生雖辭世卅六年，迄今仍是台灣人民最推崇尊敬，因為他厲行簡樸清廉、痛恨官僚貪腐，看看民進黨的貪婪墮落已讓台灣政風瀰漫貪腐腥羶，她呼籲選民集中選票，用選票給權力傲慢者一個教訓，千萬不要「投白」，以免白白浪費選票。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 韓國瑜 蔣經國 洪秀柱 王金平 侯康配 李遠哲

延伸閱讀

侯友宜喊藍白團結：台灣再出發只剩最後一步

選前之夜回憶藍白合過程…侯友宜：不管柯文哲怎麼汙辱 我沒說一句壞話

選前之夜壓軸登場！侯友宜：民進黨貪腐八年 賴清德當選將使台海不安

指民進黨之父都罵綠營貪汙 韓國瑜籲投侯康配：讓8年烏雲遠離

相關新聞

大選決戰今投票…侯喊對決 賴不忘本 柯喊改變

二○二四總統大選今天投票，藍綠白三黨昨晚選前之夜造勢催票。國民黨總統候選人侯友宜、民進黨總統候選人賴清德在新北市板橋隔空拚場，侯友宜表示，這是他和賴清德「一對一的對決」，呼籲選民集中選票，讓政黨輪替。賴清德強調，過去八年選對了，也選擇了正確的國家路線，「命運完全掌握在我們自己手上」。民眾黨總統候選人柯文哲呼籲，「用選票證明台灣不是只有藍綠」，改變國家翻轉未來。

侯友宜高呼集中選票 批民進黨黑金貪腐進行式

總統大選今決戰，國民黨總統候選人侯友宜昨晚在選前之夜向民眾黨喊話，侯表示，國民黨是改革進行式，民進黨黑金貪腐進行式；民眾...

賴清德提當選8大承諾…用人不分黨派 黑金貪汙零容忍

二○二四大選今登場，民進黨昨晚在台南、台北舉辦兩場選前之夜大造勢。民進黨總統候選人賴清德故鄉新北場，主辦單位喊出超過廿萬...

柯文哲：打造公平正義社會 突破藍綠

民眾黨總統候選人柯文哲昨天晚上在凱道舉辦選前之夜，他表示，上一次站在凱道是二○一三年八月三日洪仲丘事件，「十年過去政府雖...

藍綠白力催青年票 陸空戰齊發

二○二四大選今天投票，藍綠白大搶青年票，空戰、陸戰齊發。國民黨總統候選人侯友宜影音文宣用饒舌方式談「賴皮寮」、副手趙少康...

雙鐵返鄉投票潮 超過上屆大選

今天是大選投票日，不少北漂台灣的遊子陸續趕回金門，從前天起台灣往金門的航班就已經接近滿載，昨天更是班班客滿，小三通搭乘率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。