爭搶軍公教…侯：提拔優秀公務員當政務官 柯：上任暫不動軍警情報人事

選前一天爭取公務員認同，國民黨總統候選人侯友宜昨為公務人員叫屈說，民進黨上任後，破壞公務體制與政府間的信賴、砍年金，讓公務員退休生活難過，年輕人也不敢進公務體系，他當選後一定重用公務員，提拔優秀公務員當政務官。侯也強調，他當選四年若做不好，他不會連任。

彰化縣長王惠美昨也在臉書發出一封給公務員的公開信，指出民進黨執政八年，公務體系的堅定基礎逐步瓦解，還想修法把三級機關的首長改由政務任用，讓辛苦努力的同仁失去晉升機會，呼籲選民選擇真正尊重公務人員體系的政黨。

侯友宜說，國民黨這幾年不斷改革進步，他前幾年才回到國民黨，就徵召公務員出身的他參選總統，這就是不一樣的國民黨，這在早期是不可能的事。尤其他是身經百戰的刑警，民進黨當年要他出來選舉，都被他拒絕，因他是公務員，堅持行政中立。

侯友宜表示，故總統蔣經國當年就是提拔優秀的公務人員當政務官，他當選後，一定重用清廉優秀、專業、為國奉獻的公務員，保證讓公務體系運作清廉，且抗拒人情關說，好好為國家做事。

民眾黨正副總統候選人柯文哲、吳欣盈昨舉行國際記者會。對大選落幕後的政局，柯文哲表示，台灣是成熟民主國家，軍隊、警察、情報系統已相當中立，不屬於任何政黨，若他當選總統，上任前半年不會動軍事、警察、情報等重要人事，力求穩定度過，就算換了總統，國家安全不會影響。

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