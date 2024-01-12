快訊

稱「只是想試試看」…台南國中生帶摺疊刀到校 畫傷同學手臂

選前之夜憶藍白合過程…侯友宜：不管柯文哲怎麼汙辱 我沒說一句壞話

民眾黨凱道選前之夜擠爆 柯文哲喊話勝利最後一哩路別放棄

選前之夜回憶藍白合過程…侯友宜：不管柯文哲怎麼汙辱 我沒說一句壞話

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
國民黨總統候選人侯友宜（右四）、副總統候選人趙少康（右三），今晚在板橋第一運動場外舉辦「贏回中華民國」選前之夜，括國民黨主席朱立倫（左三）、高雄市前市長韓國瑜（左二）、台北市長蔣萬安（左一）、台中市長盧秀燕（右二）、桃園市長張善政（右一）等都出席造勢。記者胡經周／攝影
國民黨總統候選人侯友宜（右四）、副總統候選人趙少康（右三），今晚在板橋第一運動場外舉辦「贏回中華民國」選前之夜，括國民黨主席朱立倫（左三）、高雄市前市長韓國瑜（左二）、台北市長蔣萬安（左一）、台中市長盧秀燕（右二）、桃園市長張善政（右一）等都出席造勢。記者胡經周／攝影

大選投票倒數，國民黨選前之夜，總統候選人侯友宜比較三黨差異，國民黨是改革進行式，不斷改革、進步中；民進黨黑金貪腐進行式；民眾黨則是「正在長大的進行式」，「一個人、帶一個黨，好辛苦啊」。他說，「民眾黨主席柯文哲的路線，我們真的不清楚也不知道」，但他提出的五條路線，要邀請白色力量共同打拚。完成執政最後一塊拼圖，第四次的政黨輪替，需要藍白人民合作，終結綠色貪腐，藍白政黨合作，實現聯合政府。

侯友宜說，過去八年，民進黨對不起台灣人民，而民眾黨主席柯文哲的路線，「我們真的不清楚也不知道」，但他歡迎白色力量加入他的五條路線，在關鍵時刻共同打拚，讓政黨輪替。他說，民眾黨總統候選人柯文哲說「可以綠白合」，但是，綠白合不叫政黨輪替，「民進黨是一個非常團結的政黨，所以集中選票投給最強的3號。侯友宜、趙少康才能讓民進黨下台。」

侯友宜說，他記得藍白合作的過程中，「不管民眾黨、柯文哲，不管怎麼侮辱我、糟蹋我，甚至抹紅我，我都沒有說過一句壞話，也把它吞下去」；他說，「我就不要說，我要忍耐、為了台灣能夠更好，我可以忍耐，為了政黨輪替，我可以吞下去」。

侯友宜說，蔣渭水前輩說「同胞須團結，團結真有力」，不分藍白團結才能夠實現政黨輪替，明天是經國先生逝世紀念日，也是投票日，蔣經國曾說，今天不做，明天會後悔。「藍白選民集中力量，明天才不會後悔。」

他說，現在是一對一對決的時候，是侯友宜和賴清德的對決，為了政黨輪替，我們要投最強的3號，侯友宜趙少康。台灣不能再浪費八年，「國家的命運、台灣的靈魂，不能再輸下去了，不能在我們的手中不見，這一戰我們不能輸、我們輸不起，我們一定要贏」，一起創造歷史，讓政黨輪替。

國民黨選前之夜在板橋第一運動場舉辦，現場高達25萬人擠爆會場。記者侯俐安／攝影
國民黨選前之夜在板橋第一運動場舉辦，現場高達25萬人擠爆會場。記者侯俐安／攝影

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 國民黨 趙少康 選前之夜 藍白合 民眾黨 柯文哲

延伸閱讀

選前之夜壓軸登場！侯友宜：民進黨貪腐八年 賴清德當選將使台海不安

現場喊出突破30萬人！柯文哲凱道選前之夜人潮塞爆 景福門被支持者包圍

稱侯友宜「變臉像翻書一樣快」 蘇貞昌：對馬英九和政策都如此

現場直擊！侯友宜「贏回中華民國」選前之夜 逾10萬名支持者到場力挺

相關新聞

選前之夜回憶藍白合過程…侯友宜：不管柯文哲怎麼汙辱 我沒說一句壞話

大選投票倒數，國民黨選前之夜，總統候選人侯友宜比較三黨差異，國民黨是改革進行式，不斷改革、進步中；民進黨黑金貪腐進行式；...

民眾黨凱道選前之夜擠爆35萬人 柯文哲喊話勝利最後一哩路別放棄

民眾黨總統候選人柯文哲今天在凱道舉辦選前之夜，人潮擠爆凱道，現場湧入35萬人、線上轉播也有30萬人，柯文哲先在景福門小舞...

民進黨板橋選前之夜 賴清德承諾：未來當總統將用人唯才、不分黨派

民進黨總統候選人賴清德今晚在新北市板橋第二運動場舉辦選前之夜，主辦單位宣布現場超過20萬人，今天活動結束後，超過晚上10...

國民黨選前之夜再提高端爭議 趙少康批民進黨「大發國難財」

國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康今晚於板橋體育館舉行選前之夜。趙少康提及介選問題，鴻海創辦人郭台銘人在泰國不敢回來，因...

民眾黨選前之夜現場湧30萬人 吳欣盈見父母到場感性致詞

民眾黨今晚在凱道舉行選前之夜，晚間九點左右，已經喊出線上25萬人、現場30萬人，民眾黨副總統候選人吳欣盈致詞時感性說，選...

民進黨板橋造勢破20萬人 蔡英文：如果會緊張一定要出門投票

民進黨總統候選人賴清德今晚在新北市板橋第二運動場舉辦選前之夜，蔡英文總統到場演說。主辦單位宣布現場超過20萬人，旁邊公館...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。