選前之夜回憶藍白合過程…侯友宜：不管柯文哲怎麼汙辱 我沒說一句壞話

大選投票倒數，國民黨選前之夜，總統候選人侯友宜比較三黨差異，國民黨是改革進行式，不斷改革、進步中；民進黨黑金貪腐進行式；民眾黨則是「正在長大的進行式」，「一個人、帶一個黨，好辛苦啊」。他說，「民眾黨主席柯文哲的路線，我們真的不清楚也不知道」，但他提出的五條路線，要邀請白色力量共同打拚。完成執政最後一塊拼圖，第四次的政黨輪替，需要藍白人民合作，終結綠色貪腐，藍白政黨合作，實現聯合政府。

侯友宜說，過去八年，民進黨對不起台灣人民，而民眾黨主席柯文哲的路線，「我們真的不清楚也不知道」，但他歡迎白色力量加入他的五條路線，在關鍵時刻共同打拚，讓政黨輪替。他說，民眾黨總統候選人柯文哲說「可以綠白合」，但是，綠白合不叫政黨輪替，「民進黨是一個非常團結的政黨，所以集中選票投給最強的3號。侯友宜、趙少康才能讓民進黨下台。」

侯友宜說，他記得藍白合作的過程中，「不管民眾黨、柯文哲，不管怎麼侮辱我、糟蹋我，甚至抹紅我，我都沒有說過一句壞話，也把它吞下去」；他說，「我就不要說，我要忍耐、為了台灣能夠更好，我可以忍耐，為了政黨輪替，我可以吞下去」。

侯友宜說，蔣渭水前輩說「同胞須團結，團結真有力」，不分藍白團結才能夠實現政黨輪替，明天是經國先生逝世紀念日，也是投票日，蔣經國曾說，今天不做，明天會後悔。「藍白選民集中力量，明天才不會後悔。」

他說，現在是一對一對決的時候，是侯友宜和賴清德的對決，為了政黨輪替，我們要投最強的3號，侯友宜趙少康。台灣不能再浪費八年，「國家的命運、台灣的靈魂，不能再輸下去了，不能在我們的手中不見，這一戰我們不能輸、我們輸不起，我們一定要贏」，一起創造歷史，讓政黨輪替。

國民黨選前之夜在板橋第一運動場舉辦，現場高達25萬人擠爆會場。記者侯俐安／攝影

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