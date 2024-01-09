專家觀選／徐秀蘭：台灣不僅電要夠 而且還要夠綠

新全球化（new globalization）已經發生。過去半導體產業是個高度集中、各國各擅勝場的產業，但二○二二年在地緣政治驅使下，各國力求建立完整的半導體供應鏈，導致台灣半導體產業廠商被迫分散至世界各地建廠，且同時面臨「國家安全」與「淨零減碳」兩大趨勢的考驗。

台廠面對變化莫測的世界，更需要敏捷應對，學會「全球在地化」（Glocalization）經營之道，在多元化供應鏈、多地區生產、技術保密、風險評估、市場多元化和跨國人才等方面，能有所應對。

企業如何完成全球在地化、企業永續（達成淨零碳排）目標，是必須面對的未來挑戰，也是仍待學習和解決的問題。前者攸關企業經營如何兼顧新全球化與成本競爭力，考驗的是運營技術和創新能力，後者在世界各國亦有不同法令、不同挑戰，須加速完成。

台廠若要持續在全球競爭中勝出，未來產品必須物美、價廉、低碳，三者兼備才能贏得市場。

因此，台灣不僅電要夠、而且還要夠綠，期待政府能訂出更長遠的各類再生能源設置目標，讓產業和民眾一起努力朝能源轉型目標邁進。半導體產業和化合物半導體產業部分也能產官學更緊密結合，培育更多人才，讓台廠持續提升技術量能，面對未來國際挑戰。（中美晶集團董事長徐秀蘭／口述、記者鍾張涵／整理）

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