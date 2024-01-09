專家觀選／徐秀蘭：台灣不僅電要夠 而且還要夠綠

聯合報／ 徐秀蘭
中美晶集團董事長徐秀蘭。圖/聯合報系資料照片
中美晶集團董事長徐秀蘭。圖/聯合報系資料照片

新全球化（new globalization）已經發生。過去半導體產業是個高度集中、各國各擅勝場的產業，但二○二二年在地緣政治驅使下，各國力求建立完整的半導體供應鏈，導致台灣半導體產業廠商被迫分散至世界各地建廠，且同時面臨「國家安全」與「淨零減碳」兩大趨勢的考驗。

台廠面對變化莫測的世界，更需要敏捷應對，學會「全球在地化」（Glocalization）經營之道，在多元化供應鏈、多地區生產、技術保密、風險評估、市場多元化和跨國人才等方面，能有所應對。

企業如何完成全球在地化、企業永續（達成淨零碳排）目標，是必須面對的未來挑戰，也是仍待學習和解決的問題。前者攸關企業經營如何兼顧新全球化與成本競爭力，考驗的是運營技術和創新能力，後者在世界各國亦有不同法令、不同挑戰，須加速完成。

台廠若要持續在全球競爭中勝出，未來產品必須物美、價廉、低碳，三者兼備才能贏得市場。

因此，台灣不僅電要夠、而且還要夠綠，期待政府能訂出更長遠的各類再生能源設置目標，讓產業和民眾一起努力朝能源轉型目標邁進。半導體產業和化合物半導體產業部分也能產官學更緊密結合，培育更多人才，讓台廠持續提升技術量能，面對未來國際挑戰。（中美晶集團董事長徐秀蘭／口述、記者鍾張涵／整理）

2024選舉 2024總統選舉 半導體 再生能源 競爭力 減碳

延伸閱讀

為達減碳目標 法國要蓋8座核電廠

強風、降雪襲擊南加 巨樹被吹倒 上千戶停電

好天氣掰！今晚東北季風增強2地轉濕涼 明北部一口氣降6度

德電網再生能源比例達55% 業者憂氫能電網規劃太樂觀

相關新聞

台中大造勢 侯友宜帶頭喊「我要政黨輪替」

總統大選倒數四天，國民黨總統候選人侯友宜昨晚在台中舉辦「台灣平安、人民侯康」團結勝利大會，現場宣稱超過十萬人。侯友宜念出...

羅致政案深偽鑑定暫不公布 藍酸「有一種答案叫默認」

民進黨立委羅致政在網路被瘋傳疑似不雅私密影片，羅親赴新北市調處提告是深度偽造及境外介選。調查局昨證實影片鑑定結果已出爐，...

管中閔開戰賴清德站台侯康 台大校友大讚管勇敢發聲

2018年卡管案因大選成話題，民進黨總統候選人賴清德稱管中閔能上任台大校長，是他擔任行政院長核時定，這番話氣得管中閔開戰...

冷眼集／查介選兩樣情 綠把中共當提款機

斯斯有兩種，檢調查辦中國介選也有兩種。里長、退警赴陸旅遊，檢調就大動作雷霆約談，但遇到民進黨要員鄭文燦、羅致政不雅影片是...

若中共介選 是國安危機 侯友宜：24小時內公布真偽

民進黨立委羅致政疑似不雅私密影片鑑定結果已出爐，但檢調祕而不宣。國民黨總統候選人侯友宜昨天說，限民進黨廿四小時內公布真偽...

退警赴陸被約談 藍籲停止司法介選

苗栗縣警局刑警大隊退休警官劉佳昇去年十月到大陸梅州客家祖籍地等處尋根、旅遊五天，今年一月被北檢約談。國民黨立法院黨團昨舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。