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美智庫列台海一級風險 趙少康：賴清德一當選台海立刻緊張

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨副總統候選人趙少康上午陪北市立委候選人游淑慧車隊掃街前受訪。記者楊正海／攝影
國民黨副總統候選人趙少康上午陪北市立委候選人游淑慧車隊掃街前受訪。記者楊正海／攝影

民進黨總統參選人賴清德曾接受媒體專訪指如果他當選總統，兩岸戰爭的機率是最小的；但根據美國智庫外交關係協會（CFR）最新報告，中國加強對台施壓、美國恐捲入台海危機連4年位居第一級風險，台灣總統大選前後特別危險。國民黨副總統候選人趙少康上午受訪指出，如果賴清德1月14日當選，不必等到520，台海立刻緊張。

美智庫外交關係協會昨公布「預防優先次序調查」（Preventive Priorities Survey）2024年版報告。今年有8項情境列入第一級風險，包括中國在經濟與軍事層面加強對台施壓，引發涉及美國與區域內多國的嚴重台海危機，台灣總統大選前後特別危險。

趙少康上午陪北市立委候選人游淑慧車隊掃街前受訪指出，民進黨也好、賴清德也好，說他們當選是和平的，戰爭降到最低「這是我今年聽到的最大的笑話」。他反問，兵役從4個月變成1年是誰搞的？國防預算從3千億變6千億是誰加的？國防特別預算5200億到底是誰編的？

他說，高雄市立委候選人陳美雅曾揭示公文，彈藥庫在軍營附近5公里，寺廟、地下室到處放彈藥，打仗的時候可不需要運輸，這是誰發的公文？都是民進黨政府，這是和平的象徵嗎？這就是戰爭的準備，民進黨一方面騙大家說不會戰爭，一方面也在準備。

趙少康說，這不是他講的，包括美國前太平洋艦隊司令、前部長、參議員都講台灣很危險，相信選民眼睛是雪亮的，如果賴清德1月14日當選，不必等到520，台海立刻緊張，不管在軍事、經濟、政治上，都立刻緊張。

趙少康指出，1月13號要選擇戰爭還是和平、貪腐還是清廉、民主還是專制獨裁？還有，兩岸至少可以坐下來談，但民進黨8年談都不談，這很奇怪，連拜登跟習近平也要談，談是避免誤判、表達善意，飛機不要再過中線、戰艦不要再繞台，這是最起碼的。

趙少康表示，國民黨勝選立刻就會要求把緊張降低，但民進黨現在談都不談，緊張越來越升高「還說你是帶來和平？」是這樣的定義？不笑死人嗎？選賴清德就是選擇戰爭，就是這麼簡單。

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