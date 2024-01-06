美智庫列台海一級風險 趙少康：賴清德一當選台海立刻緊張

民進黨總統參選人賴清德曾接受媒體專訪指如果他當選總統，兩岸戰爭的機率是最小的；但根據美國智庫外交關係協會（CFR）最新報告，中國加強對台施壓、美國恐捲入台海危機連4年位居第一級風險，台灣總統大選前後特別危險。國民黨副總統候選人趙少康上午受訪指出，如果賴清德1月14日當選，不必等到520，台海立刻緊張。

美智庫外交關係協會昨公布「預防優先次序調查」（Preventive Priorities Survey）2024年版報告。今年有8項情境列入第一級風險，包括中國在經濟與軍事層面加強對台施壓，引發涉及美國與區域內多國的嚴重台海危機，台灣總統大選前後特別危險。

趙少康上午陪北市立委候選人游淑慧車隊掃街前受訪指出，民進黨也好、賴清德也好，說他們當選是和平的，戰爭降到最低「這是我今年聽到的最大的笑話」。他反問，兵役從4個月變成1年是誰搞的？國防預算從3千億變6千億是誰加的？國防特別預算5200億到底是誰編的？

他說，高雄市立委候選人陳美雅曾揭示公文，彈藥庫在軍營附近5公里，寺廟、地下室到處放彈藥，打仗的時候可不需要運輸，這是誰發的公文？都是民進黨政府，這是和平的象徵嗎？這就是戰爭的準備，民進黨一方面騙大家說不會戰爭，一方面也在準備。

趙少康說，這不是他講的，包括美國前太平洋艦隊司令、前部長、參議員都講台灣很危險，相信選民眼睛是雪亮的，如果賴清德1月14日當選，不必等到520，台海立刻緊張，不管在軍事、經濟、政治上，都立刻緊張。

趙少康指出，1月13號要選擇戰爭還是和平、貪腐還是清廉、民主還是專制獨裁？還有，兩岸至少可以坐下來談，但民進黨8年談都不談，這很奇怪，連拜登跟習近平也要談，談是避免誤判、表達善意，飛機不要再過中線、戰艦不要再繞台，這是最起碼的。

趙少康表示，國民黨勝選立刻就會要求把緊張降低，但民進黨現在談都不談，緊張越來越升高「還說你是帶來和平？」是這樣的定義？不笑死人嗎？選賴清德就是選擇戰爭，就是這麼簡單。

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