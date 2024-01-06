專家觀選／楊永明：避免友邦斷交 新政府挑戰

選後新政府在國際事務層面的挑戰巨大，直接影響台灣的安全穩定與經濟貿易。這裡提出三個主要層面：邦交國家、非邦交國家、區域經濟組織。

首先，在邦交國方面，過去蔡英文政府七年來有九個國家與中華民國斷交，現在只剩十三個邦交國，因此，如何避免邦交國繼續失血，特別是瓜地馬拉與海地，成為考驗新政府外交政策與能力的關鍵，也是測試兩岸關係變化的溫度計。

其次，在非邦交國部分，美國、日本、東南亞國家應該是排名前三的重要對象。台美關係在選後是最主要的穩定軸心，但新政府應以建立與美國行政部分的互動與互信為主，而非美國國會民粹勢力，更要注意今年年底美國大選，避免台灣捲入兩黨政爭或反中前沿。

台日關係應能維持穩定互動，但今年要注意兩個議題，一是中日在釣魚台列嶼爭議升高，如何維持中華民國主權、漁民權益將是新政府不可迴避的議題；二是日本國防預算提高，日本與台灣在安全議題上的互動也成為敏感議題。

東南亞國家是台灣南向政策的核心，無論在外交、經濟與地緣上，這對台灣都非常重要，雖因兩岸關係受到牽制，但在投資、貿易與供應鏈關係是台灣必須強化的近區域關係。

第三，區域經濟貿易組織主要就是跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ），這是台灣與亞洲經濟一體化的關鍵連線，也是避免台灣經濟邊緣化的考驗，新政府要展現自由化決心，並在維持穩定兩岸關係下積極努力加入。（國安會前副秘書長、文化大學社科院講座教授楊永明／口述；記者鄭媁／整理）

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