民進黨打「中國介選」牌？ 旅行社也被調查

大選倒數，民進黨猛轟「中國介選」議題，檢調大舉在全台約談曾赴中國大陸旅遊里長，光是台中市近日至少四十五位里長被約談。多位里長昨出面控訴，檢調約談手法太粗暴，有人當街被帶走，藉口偵辦中國介選，問題卻是「為什麼要支持某候選人？」還有里長反諷，「本來以為只有共產黨會做這種事，沒想到民進黨更恐怖」。

全台五十家業者受到連累

不只赴陸里長遭查，如今就連旅行社也受到牽連。不具名的旅行業者抱怨，客人來買機票、辦簽證，業者根本不知道對方是誰，目前全台有約五十家業者也被要求配合調查，十分困擾。

國民黨台中市立委候選人林家興、羅廷瑋、廖偉翔昨天舉行記者會，台中市三位里長現身控訴「檢調淪為政治打手」，利用反滲透法、選罷法約談基層里長，訊問內容卻是暗示里長，因支持特定政黨候選人才會惹禍上身。

南區福興里長陳友龍說，政府把民主自由掛嘴邊，做法和對岸獨裁政權沒兩樣，正常民間交流、台灣治理經驗分享卻被當成叛國行為；他這次去廈門是社區交流，為何回到台灣就要被這麼沒尊嚴的對待和調查？

南區工學里長王文明表示，她只是陪候選人站路口就被調查局約談，約談過程中被當作嫌疑犯；里長參加「金廈之旅」，四天三夜花了七八○○元，還被帶去購物，網路上還有更便宜五天四夜五八○○元，憑什麼把她抓去，以證人之名，卻像嫌疑犯一樣被審問？

里長控訴：被問了七小時

南區永和里長李起綸說，他莫名其妙被警察押走，每個里長都被問了七小時，是很恐怖的選舉風氣。還有里長說，難道只要幫特定人站台、去大陸玩都違法嗎？

廖偉翔表示，選區有十五位里長被約談，連自己的姑姑、姑丈只是去大陸旅遊都被約談，他反問檢調，交出去的高端名單開始查了沒？最好和訊問這些里長一樣，查這些股東是不是民進黨籍？

林家興說，多少傷害民主自由的行為都是假國家安全之名？「最嚴重的介選不是來自大陸，而是民進黨」。

對於市民大舉遭到調查，台中市長盧秀燕昨說，還在了解中，但這個時候偵辦，大家都覺得「時機太敏感」。

中檢：偵辦無政治考量

台中地檢署表示，檢察官執行案件，非針對里長等特定人士，如單純受邀招待和選舉無關而無違法疑慮，不在追訴範圍之內，檢方迅速偵辦此類案件，並無政治、黨派考量。

不只台中市，苗栗縣警局刑警大隊一名劉姓退休警官去年十月到大陸梅州等地五天，也遭台北地檢署以反滲透法、公職人員選舉罷免法案由，前天與同團一行共十人到縣警局說明，檢警偵訊約十小時後全數請回。

劉姓退警說，自費去客家原鄉廣東梅州返鄉尋根、尋找商機，只是在通訊軟體微信貼出「兩岸子子孫孫永享太平」就被入罪，難道這不是兩岸共同的願望嗎？他感嘆自己從警超過卅年，效忠中華民國竟落得如此。

在南投縣，鹿谷鄉余姓、黃姓兩名村長十一月間組團帶選民到杭州旅遊六天，由杭州市台灣事務辦公室落地招待，南投地檢署昨傳喚二人和十七名團員到案，訊後余廿萬元、黃和林姓團員各五萬元交保，其餘請回。

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