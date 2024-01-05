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藍綠都挺 里長被約談 檢：算你衰

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導
國民黨中四立委候選人廖偉翔。圖／廖偉翔提供
國民黨中四立委候選人廖偉翔。圖／廖偉翔提供

台中市數十名里長經旅行社安排赴大陸旅遊，台中地檢署認為接受招待，受陸方官員指示影響總統選舉，依涉違反反滲透法傳喚、通知近百人作證或具保。國民黨台中立委候選人廖偉翔質疑里長幫他站台就被約談如「綠色恐怖」；台中地檢署回應，全案依法偵辦，無政治、黨派考量。

台中地檢署去年十二月廿八日搜索北區、北屯區及西屯區共八名里長，認為某旅行社張姓員工安排兩名黃姓、兩名廖姓、兩名賴姓及張姓、唐姓共八名里長，去年十月至十二月赴大陸廈門旅遊接受招待，四天三夜團費僅七千五百元，陸方官員與里長碰面時對總統大選下指導棋或具體指示，企圖影響選舉。

檢方訊後依涉違總統副總統選舉罷免法、反滲透法，命張及八名里長三萬至十萬元交保或請回。檢方動作頻頻，前天又一波搜索，約談里長、里民共數十人。

廖偉翔昨說，十五名里長僅替他站台，就被檢調抓去約談問黨籍，像犯人一樣訊問，彷彿活在「綠色恐怖」，有里長跟檢察官說，自己有幫廖偉翔，也有幫立委張廖萬堅站台，為何還會被約談？檢調竟回他「算你衰」。

台中地檢署表示，檢察官執行案件是就涉嫌違反選罷法、反滲透法行為人查辦，非針對里長等特定人士，有關選舉期間赴陸無償接受招待，檢方追查受大陸官方等組織資助，而招攬、策畫國人赴陸接受與選舉有關招待，以致影響總統選舉公平性的主要行為人或主謀。

檢方指出，如單純受邀招待和選舉無關而無違法疑慮，不在追訴範圍內，檢方秉持一貫審慎、嚴謹態度，迅速偵辦此類案件，並無政治、黨派考量。

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