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賴蕭高雄競總前 白高喊柯盈配

聯合報／ 本報記者／連線報導
民眾黨副總統候選人吳欣盈（左）昨與高雄市選哲之友會會長林杰正一起車隊掃街拜票。記者王勇超／攝影
民眾黨副總統候選人吳欣盈（左）昨與高雄市選哲之友會會長林杰正一起車隊掃街拜票。記者王勇超／攝影

選舉進入短兵相接，民進黨與民眾黨副總統候選人蕭美琴吳欣盈昨都在高雄掃街拜票，吳在蕭抵達前20分鐘經過賴蕭與立委候選人許智傑聯合競選總部，還高喊支持「柯盈配」；另高雄6選區立委候選人陳美雅再批軍方擬於民間存放彈藥，民進黨卻置之不理，明顯掩護。台東民進黨賴坤成則不滿「棄守」說法經對手劉櫂豪支持者轉傳，按鈴控告。

大選倒數計時，各陣營卯勁衝刺，民眾黨吳欣盈第2天在高雄拜票，聲音沙啞自稱「低八度」，期許全台小草一起站出來打破藍綠。昨午她的吉普車選在對手蕭美琴抵達前，快閃經過賴蕭與許智傑聯合競選總部，引起騷動。

民進黨副總統候選人蕭美琴（前排左起）昨合體高雄立委候選人李昆澤掃街拉票。記者劉學聖／攝影
民進黨副總統候選人蕭美琴（前排左起）昨合體高雄立委候選人李昆澤掃街拉票。記者劉學聖／攝影

蕭美琴昨天則與許智傑、李昆澤等立委候選人合體掃拉票，強推兩人政績尋求支持。

高雄市國民黨第6選區陳美雅再提軍方擬在鬧區大樓、宮廟等處存放彈藥，民眾向綠營民代反映遭置之不理。3選區民進黨立委候選人李柏毅指選舉到了，什麼鬼話都有，力挺民進黨候選人黃捷的市長陳其邁則表示，國防部已強調是演練，「別亂發想劇本」。

屏東無黨籍立委蘇震清因涉案被法院限制出境出海，日前幫參選屏南區立委的兒子蘇孟淳到小琉球站台，違反禁令，昨獲法院裁定暫時解除限制後，即陪兒子蘇孟淳踏上小琉球車掃。

台東縣民進黨賴坤城與退黨自行參選的劉櫂豪廝殺激烈，賴質疑某媒體拋出的「棄守」說法經劉陣營轉傳，昨天按鈴控告。劉櫂豪對此表示，學法的人應用法律保護鄉親，而非用法律恫嚇鄉民。

2024選舉 2024總統選舉 許智傑 劉櫂豪 蕭美琴 陳美雅 吳欣盈 蘇孟淳 蘇震清 陳其邁

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