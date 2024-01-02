民調專家開講／棄誰？保誰？選民的策略性投票

一般來說，選舉時若只有兩組候選人或有兩組主要候選人，選舉話題相對單純不少，因為選民不是選擇支持其中一人，就是放棄投票機會，除非這兩組人選的實力旗鼓相當，即使是拚戰到最後階段還不知道鹿死誰手，選民才會持續關注到最後一刻。2004年總統大選即是一例，國民黨和親民黨合作共推「連宋配」挑戰民進黨競選連任的「陳呂配」，不僅雙方勢均力敵，最後的「兩顆子彈」槍擊事件更成為最戲劇性一幕。反觀2016年和2020年的總統大選，主要兩組候選人的民調支持度差距甚大，相信有不少選民可能早早就將注意轉移到其他議題上，對最後的選舉結果也不致於感到意外。

不過，當有三組以上的候選人參選且各擁有一定的支持度時，不僅各個候選人的支持者，其心情會隨著民調支持度變化而起伏不定，大家討論的話題也多了不少。其中一個令人感興趣的話題即是，選民心中對候選人的喜好程度可能有不同順位，甚至有些選民是沒有特別喜歡但有最討厭的候選人，因此，到了選戰最後關頭，選民會不會出現「策略性」投票行為，放棄原先支持對象，改投較有機會當選的候選人，即是俗稱的「棄保效應」。

在討論過程中，候選人的民調支持度就成為民眾關心的焦點，究竟要「棄誰？保誰？」也因而爭論不休，中年以上的讀者應該還有印象，2000年的總統大選可說是經典案例，不僅媒體上出現選舉民調滿天飛的現象，甚至假民調之指控、民調耳語（如聽說某一未公開的民調是…）也甚囂塵上，特定團體或個人刻意釋放民調訊息，企圖擾亂選民的最後判斷，其用意不乏有操弄「棄保效應」之目的。

「棄保效應」是什麼？若採用較為嚴格定義，這是指選民有屬意支持的最佳人選，但到了選戰「最後階段」，判斷原支持之候選人當選機會不大，或是為了避免最不喜歡的候選人當選，而改變投票支持的對象。若是用寬鬆一點的定義，只要是選民在「選舉期間」改變偏好或是放棄原本支持對象，轉向支持其他候選人；或是原先沒有特別偏好（如民調中回答「都支持」和「都不支持」）的選民，在最後表態投給某一特定的候選人，都可算是出現棄保行為。

由這兩個定義來看，其中的關鍵之一是：在什麼時間點判斷選民是否出現棄保行為？因為有些選民在選舉初期尚未決定支持對象，而是蒐集資訊和觀察選情變化，到最後階段再決定要的支持對象。例如台灣選舉民主化（TEDS）在2020年總統與立委選舉的選後面訪調查（見表一），回答有去投票的受訪者中，約有近六成是很早就決定投票對象，近四分之一比例在投票前一、二個月左右決定，另有近二成的選民是在最後階段才確定支持對象。

因此，若採取嚴格的標準，有近二成的選民可分析是否出現策略性投票行為；若採取較寬鬆的標準，則有近四成的選民可加以分析。所以，當我們在計算棄保效應的大小時，面臨到第一個難題即是，計算策略性投票的基礎是什麼，有多少比例的選民出現棄保行為。不過，因絕大多數的選舉民調都是不採取「固定樣本」追蹤調查的方式，所以，無法透過比較同一受訪者的前、後支持對象，以致於難以確切判斷有多少比例真正出現棄保投票行為，以及得知他們為何改變支持對象。

分析棄保效應的另一個關鍵是：選民有沒有最喜歡或偏好支持的候選人及最不喜歡的候選人？嚴格來說，棄保是指選民原有最想支持的對象且有最不喜歡的候選人，但隨著選情的變化，當原本支持對象的當選機會不大，反而最討厭的候選人很有機會當選時，有些選民原本的支持立場出現鬆動，以防止最討厭的候選人當選為考量，改為支持偏好順位第二的候選人。通常有政黨認同的選民都會支持該黨的候選人，且改變投票對象的可能性較低，除非該黨候選人有所爭議。相對地，沒有支持特定政黨的中間選民或游移選民，即使一開始有最想投的對象，若是他（她）也有最討厭的候選人時，投票支持對象是否始終如一？就很值得觀察和分析了。

另外，除政黨因素外，選民何時決定投票對象也是判斷其是否採取策略性投票的基礎之一，同樣是根據上述TEDS的調查結果，如表一所示，在回答有去投票的受訪者中，近八成的比例表示最後投票支持的對象就是原本最想投的候選人，另有二成左右則是回答「不是」；而且，細部來看，越早決定投票對象的受訪者，有越高的比例會投給原本最支持的候選人；反觀較晚才決定支持對象的受訪者，也有較高的比例是投給不是原本最想投的候選人，他們為何改變心意，其動機和目的就值得深入研究了。不過，至少可以確定的是，在選戰期間所公布的民調結果，能夠影響選民投票意願的比例似乎並沒有我們想像中的高，因為大多數選民不僅是很早即心有所屬且是立場堅定不移。

由上述的討論可知，在選舉前的民調，若是要測量該次選舉的棄保效應，民調機構必須設計幾個題目進行綜合分析與判斷：首先是詢問受訪者「最可能支持的對象？」由此一題目瞭解選民心中對各個候選人在的偏好；其次是追問有明確支持對象的受訪者：「如果支持的對象當選機會不大，會改支持哪一位候選人？」藉此找出其第二選擇是誰。

一般來說，死忠支持特定候選人的受訪者，即使明知該位候選人當選機會不大，也會堅持原來的立場，但有些受訪者的態度可能不是如此堅定，有可能隨著選情演變而改變心意，而其中的關鍵之一就是，這些候選人當中，有沒有他最討厭的對象，所以，最後會追問所有的受訪者：「有沒有最不希望哪一個候選人當選？」以此判斷改變支持對象的受訪者中，因擔心最討厭的候選人有可能當選，而決定將選票集中給最有可能打敗其所討厭之候選人的對象；此外，最後這個題目也可以判斷尚未決定支持對象的選民，如有最討厭的候選人，最後階段會不會參與投票，提高投票率。

綜合這些資訊的研判，我們可以從民調中歸納出幾個分析重點：第一，每一位候選人的死忠支持者比例有多高？和政黨支持的關聯性高不高？第二，有可能采取策略性投票的選民比例是多少？是否足以左右最後的選舉結果？第三，最有可能被棄保的對象是誰？誰又是民調支持度數據中「弔車尾」的候選人？第四，可能選擇棄保的受訪者中，他們的選票會流向哪一位候選人？誰是棄保效應的最大受益者？如果選票的流向很平均，那麼，即使採取策略性投票的選民比例很高，其對選舉結果也沒有太大影響，只是墊高前二名候選人的票數。

舉例來說，根據聯合報系民調中心在12月19日公布的最新民調結果顯示，選民對賴蕭配和侯趙配的喜好比較為接近，而對柯吳配的不喜歡比例則是最高；調查結果也顯示，目前心有所屬的選民中，有一成四表示選前若支持對象當選機會不大時，可能會考慮改投其他候選人，其中，考慮棄保的侯趙配支持者，有六成九的第二選擇是柯吳配，二成六是賴蕭配；考慮棄保的柯吳配支持者，有四成九的第二選擇是侯趙配，二成四屬意賴蕭配；考慮棄保的賴蕭配支持者，則是四成一的第二選擇是柯吳配，三成六屬意侯趙配。

在賴蕭配的民調仍穩居第一的態勢下，目前只需要評估的是棄保效應會發生在侯趙配或是柯吳配，如前文所言，其判斷關鍵之一即是，民調支持度中落入「老三」的候選人最有可能被棄保，這也是近日來有關民調排名之爭論不休的原因。不過，根據該民調機構的估算，若是藍、白間發生棄保效應，可能影響百分之五的選票流動，這「五趴」是否足以決定誰最後會當選，可能還是要看第一名和第二名候選人的支持度差距究竟有多大了。

最後，除了選民自主決定是否採取策略性投票外，事實上，各候選人陣營也有可能想要操作棄保效應，以提高自己當選的機會，策略上除了拉高己方的民調支持度外，也會刻意將希望被棄保對象的民調支持度壓低，讓對方支持者的選民轉移投票對象。不過，從選民的觀點來看，策略性投票是一個很微妙的社會心理轉換過程，選民會不會完全遵照候選人或政黨所設想的方向投下手中那一票，沒有到開票階段，誰也沒有把握。

中正大學政治系教授莊文忠。聯合報資料照片 作者簡介

中正大學政治系教授

學歷：政治大學公共行政學博士

研究專長：公共政策分析、研究方法、政府績效管理、民意調查、非營利組織研究













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