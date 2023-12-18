民調專家開講／總統選舉民調會翻盤嗎 討厭度看選票流動方向

在各組總統候選人登記底定之後，選戰算是正式開打，而如何持續透過選舉民調瞭解選民對總統候選人的支持度，據以研判誰的當選機會最高，自然就成為各家民調及媒體報導的重點，也是社會大眾所關切的焦點。

在民調中，為了輔助研判選情的現況與變化，各家民調機構除了在問卷題目中詢問各組候選人的「支持度」外，當有三組以上候選人時，有時也會增加詢問選民對候選人「看好度」，甚至也會設計「討厭度」的題目。究竟這三者之間有何差別？詢問選民這些問題的目的是什麼？值得我們一探究竟。

一般來說，民調中詢問候選人支持度是最基本的題目，其常見問法例如：「這次總統選舉有ＸＸＸ這幾組候選人（人名隨機輪流出現），請問您最有可能支持哪一位？」、「如果明天就是投票日，在ＸＸＸ這幾組候選人（人名隨機輪流出現）中，請問您會投給哪一組候選人？」在受訪者回答支持或投票對象外，透過百分比的計算呈現各個候選人的支持度。

賴侯支持度在誤差範圍內

以聯合報民調中心於11月28日所公布的民調來看，民進黨的賴蕭配支持度為31%，國民黨的侯康配為29%，而民眾黨的柯盈配為21%，另有19%的受訪者尚未表態。此一「賽馬式」的民調數據雖反映出各個候選人在當下的領先程度，但應把抽樣誤差納入考慮，才能避免過度解讀候選人支持度的差異和變化，根據民調中心提供的抽樣誤差為±2.8%，則國、民兩黨總統候選人的支持度在抽樣誤差內，而柯盈配則是明顯處於落後狀態。

編輯推薦 聯合報2024總統大選選情民調問卷題目

由於支持度的波動除了受題目設計的影響外，也容易因特定事件的發生而出現短暫震盪，社會大眾參考即可，不宜直接聯結到最後的實際投票結果，因選戰過程中仍有不少變數會影響選民的投票行為。

筆者最早知道「看好度」這個概念，是在政大選舉研究中心當助理時期，前中心主任陳義彥曾言，在民調中除了支持度外，候選人的看好度也值得參考，早期台語的說法是「票聲」，也可以比喻為當前所熟知的「聲量」，這是受訪者在接收到各種訊息後，主觀判斷某一候選人可能會開出多少票、或是誰最有機會當選。

此一題目在民調中通常是放在支持度後面詢問，以避免影響受訪者對某一候選人的支持度，常見問法例如：「這次總統選舉中，請問您認為ＸＸＸ這幾組候選人（人名隨機輪流出現），誰最有可能當選？」、「這次總統選舉中，請問您最看好哪一組候選人（人名隨機輪流出現）會當選？」、「這次總統選舉中，請問您身邊的親朋好友支持哪一組候選人的最多？」

對支持人選的信心 可判斷其策略投票行為

這是屬於受訪者綜合選舉情勢的主觀認知，和自己支持哪一個候選人並不必然有直接關係，但相關性應該也不低，由此可以看出選民對其所支持人選的信心程度，甚至也可用來判斷某一候選人的支持者到選戰最後是否仍會堅定支持，或是可能出現策略性投票的行為，轉向支持最有機會當選的候選人，或是以手中的選票設法阻止最有機會當選的候選人。此一議題和棄保效應有關，留待日後專文討論。

舉例來說，同樣是聯合報民調中心於11月28日所公布的民調結果，近半數（49.0%）受訪者看好賴蕭配當選的比例為最高，看好侯康配的比例僅有二成左右（19.7%），而看好柯盈配的比例則僅有一成左右（9.8%）。相較於前述的候選人支持度，有更高比例的選民認為賴蕭配最有希望當選總統和副總統，雖然我們無法從民調中得知受訪者判斷的資訊或依據是什麼，但這可能反映出一種社會氛圍，即使有突發的重大事件發生，也不一定會立即改變多數選民的主觀判斷。

若進一步交叉候選人的支持來看，更可看出選民對自己所支持之候選人的信心，如侯康配的支持者中，只有55%左右看好自家候選人會當選，有30%看好賴蕭配會當選，看好柯盈配的比例甚低；反觀賴蕭配的支持者中，高達85%左右看好自家候選人會當選，幾乎都不看好侯康配或柯盈配，顯現出高度的自信；而柯盈配的支持者中，對自家候選人會當選有信心的比例不到五成（43.1%），超過三成（33.9%）3看好賴蕭配會當選，近一成（8.7%）看好侯康配會當選。

若未表態者眾 要觀察是否出現從眾投票行為

至於尚未決定投票或未回答的受訪者中，仍有高達六成左右（59.1%）不表態，反映出他們對總統大選的漠不關心，不過，另有三成五左右（33.9%）較為看好賴蕭配，他們是否在最後階段出現從眾的投票行為，是影響三組候選人支持度的因素之一。

另外，影響選民的投票因素除了政黨認同外，選民對候選人的評價也是關鍵因素之一，候選人因素包括個人屬性（如性別、年齡、學經歷等）與情感認同。在情感認同方面，各個候選人會積極塑造親民、勤政、魄力、國際觀等形象，以提高選民的喜好程度，不過，近年來，隨著政治極化與民粹主義的興起，對候選人的情感不認同也成為選舉動員中的越來越不可忽視的力量。

由歷次選舉經驗可知，負面競選策略也從未缺席過，有些候選人陣營透過抺黑（如貪汙舞弊、黑道背景）抹黃（涉足聲色場所、緋聞外遇、性騷擾）、抹紅（如中共同路人、親中政黨、不愛臺灣）等訊息的散播，在選民心中塑造競爭對手不是理想或合格的支持對象，增加選民對他（她）的「討厭度」，並將其排除在投票對象的考量之外。此一負面競爭策略對中間選民有較大的吸引力，因其不受政黨因素的羈絆，較有可能以候選人的形象認知來決定投票對象。

在只有兩組候選人的情況下，刻意詢問選民對候選人討厭度的意義並不大，因為受訪者回答支持對象時即已反映出其相對喜好程度，若是不喜歡的候選人當選機會大，受訪者最多只能選擇不去投票，不過，當有三組以上候選人激烈競爭時，此一題目設計有助於評估棄保效應是否可能發酵及選票的可能流動方向。

選民愛恨分明 柯爭取游離選票難度較高

在民調中，此一題目通常也是放在候選人的支持度後面詢問，同樣是為了避免影響受訪者對某一候選人的支持度，其常見問法例如：「這次總統選舉中，在ＸＸＸ這幾組候選人（人名隨機輪流出現），請問您絕對不會考慮投給哪一組候選人？」、請問您最不喜歡哪一組候選人？」、「這次總統選舉中，在ＸＸＸ這幾組候選人（人名隨機輪流出現），請問您最不希望哪一組候選人？」。

舉例來說，聯合報民調中心在11月28日的民調並沒有「討厭度」的題目，但菱傳媒在同日公布的民調中有「厭惡感」的題目，詢問受訪者「總統候選人中，絕對不考慮投給他」（可複選），56.64%的受訪者表示絕對不考投給柯文哲，是三位候選人中最高的一個，也是近幾個月來變化最大的一位，其次是侯友宜（50.20%）和賴清德（48.55%），此一結果顯示，這次總統大選中，三位候選人都有不低的討厭度，顯示選民對候選人的「愛恨」頗為分明，而柯文哲要成為其他候選人之支持者的「第二選擇」或爭取到「游離選票」應是相對較為困難。

總結來看，選舉民調中有關支持度、看好度和討厭度的題目設計，是從不同面向測量選民對候選人的偏好程度，也各自投射出選民對候選人的主觀評價，從支持度可以看出候選人的基本盤勢；從看好度可以看出候選人的聲勢，且若各候選人之支持者均高度看好自家候選人的當選機會，策略上要操作棄保投票的難度便會提高；至於討厭度則有助於研判哪些候選人的支持基礎較有可能重疊，以及當棄保效應發生時，選民手中那一票的可能流向。最後，套用民調的問法，「在民調中的支持度、看好度和討厭度這三者，您最相信哪一個？」就得由讀者自行回答。

中正大學政治系教授莊文忠。聯合報資料照片

作者簡介

中正大學政治系教授

學歷：政治大學公共行政學博士

研究專長：公共政策分析、研究方法、政府績效管理、民意調查、非營利組織研究







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