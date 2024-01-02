侯友宜新莊土地遭爆變「學區房」 新北城鄉局：1973年就畫設

國民黨總統候選人侯友宜家族新莊土地一事延燒，政治評論員李正皓爆，該地除放寬容積外，還有規劃學校用地及市場用地，這是二度違反利益迴避。新北城鄉局反嗆「先做功課很難嗎？」該學校用地早在1973年就畫設，相關公保地專案也都是全國通案作業，並無特例。

李正皓指出，他日前爆料侯友宜收購新莊地皮後，並透過行政命令放寬新莊的容積率，而他今日要再爆料市府除放寬容積率，更於2018年時，在侯友宜家族新莊建地相隔十公尺的距離，規畫一「學校用地」，讓該地正式成為所謂的「學區房」，價值大大提高。

李正皓補充，或許侯友宜陣營會辯解，當時的市長是現國民黨主席朱立倫不是侯友宜，但不要忘記2018年4月6日侯初選民調勝出，正式代表國民黨參選新北市長，那時侯在新北市政府的實質影響力比朱更高。

另外，市府也於今年五月選定樹林文中三、新莊高中一及高中二用地作為公保地解編示範地區，未來將變更為住宅區、公園及市場用地，先有學校用地、後有市場用地，這是侯友宜第二件涉及違反「公職人員利益衝突迴避法」的鐵證。

城鄉局反擊「先做功課很難嗎？」李正皓這是選舉選到時間錯亂的烏龍爆料，新莊文高二用地早在1973年新莊有都市計畫就已畫設，跟新莊運動公園一起存在，何來2018年規畫一塊學校用地的言論？

城鄉局指出，公設保留地的專案檢討屬全國性通案作業，文高二用地與南新莊的文高一用地，是經過盤點整體新莊高中職教育資源後，依循中央公保地解編政策，採公辦市地重劃方式檢討，與中央規定一致，並無特例。

城鄉局表示，市府為改善地區環境不遺餘力，切勿為了選舉，罔顧公保地土地所有權人權益，也呼籲所有參選人、政論名嘴爆料之前，還是要先檢視相關適用法規，持續烏龍爆料帶風向，實在非屬一個政治評論員應有的作為。

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