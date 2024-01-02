「教科書級的辯論！」沈政男讚趙少康：像大學老師PK中小學生

副總統候選人辯論會昨（1）日下午登場，民眾黨吳欣盈（左起）、國民黨趙少康、民進黨蕭美琴三人正面交鋒。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

2024總統大選，副總統候選人電視辯論會昨（1）日登場，精神科名醫沈政男看完後直呼，三人表現果然一如各方預期，以藍營趙少康最好，但意外的是，和其他人的差距宛如「大學老師與中小學生同場較勁」那麼大。

沈政男在臉書表示，從民進黨蕭美琴表現來看，她一再示弱地說，選副總統不是選口才，這裡不是戰情室。因此第二次看蕭的演講與辯論，他可以下這樣的論斷：「沒有了英語的潤飾與遮瑕，她的口語表達就是很一般，而對於國政，除了外交，其他都不怎麼熟稔」。

沈政男續指，蕭美琴的攻擊與獲勝慾望，在講台上遠遠不如她的好朋友總統蔡英文，不是因為感冒，而是風格就是如此，「蔡英文今天亂扯說什麼三位一體，九二共識、一中原則就是一國兩制云云，蕭美琴就講不出這樣的話」。沈政男也說，民進黨總統候選人賴清德其實本來也不會這樣講，但因為蔡英文先發制人做了這樣的定調，於是底下的人只好也這樣跟隨了。

沈政男表示，蕭美琴主要是崇美，因為這一點就被趙少康削了好幾頓，但還不至於仇中。她對於中國的看法，百分百就是美國人那一套，什麼對外擴張的野心等等。她最後被趙少康打到沒有退路，也只好訴諸綠營的抹紅老招，什麼你們都跟國台辦同調云云，但顯然她沒有賴清德那樣敢講。

沈政男表示，蕭美琴提到：「我們必須承認綠電進度上確實有一點落後」，蔡英文與賴清德恐怕都不會這樣承認。她講萊豬、台積電、AI等議題，聽起來都是照本宣科，不痛不癢。反觀趙少康，全場猛攻賴清德，兼及蕭美琴，論述、詰問、追問與補述都相當完整，平鋪直敘、譬喻舉例與諷刺摳洗，各種辯論手法信手捻來，得心應手，甚至當他聽到有些愚蠢的問題，回應的時候起頭還輕嘆了一聲，充分顯示對於流程與氛圍的掌握，好像這裡就是他的戰情室。

除此之外，沈政男還稱，趙少康在辯論會中有不少亮眼的宣示跟金句，除了辭職、不領薪，還有「共識就是你點牛排我吃稀飯」、「兩岸應該藕斷絲連」等等，甚至連泰勒絲訪台都搬出來，堪稱是一場教科書等級的候選人辯論表現了。沈直言，其他候選人面對這種情況也沒辦法，畢竟連當年的前總統陳水扁都得畏懼趙少康的口才三分了，以今天普遍要靠幕僚供稿的政治人物來說，當然天差地遠，「總統辯論那場有人睡著，今天這場一定沒有，因為光看趙少康表演就很過癮。」

沈政男表示，核電擴充趙少康也是說得頭頭是道，什麼原本核電廠可以多放兩個機組，核廢料就比照美國處理云云，講得蕭美琴沒辦法回嘴。其實民進黨一直問「大家都不要，核廢料要放哪裡」這樣的問題，根本就是不負責任，治國光靠搬弄一些進步口號，刻意挑起社會內部矛盾，以鞏固基本盤，並藉著先前幾十年別人的建設基礎維持經濟門面，選舉到了再靠在野分裂而勝選，未免贏得太容易了吧。

至於民眾黨吳欣盈的表現，沈政男則輕輕一句：「就不說了，大家看一下就知道，不必把選票浪費在不會當選的人身上了」。

「無情真實預測」2日公布最新數據，依據去年11月26日至今年1月2日全國各家民調，推估得票率和當選機會。數據顯示，以投票率70%概估，賴蕭配得票數估約530萬到566萬，得票率可能範圍在38.7%到41.3%；侯康配約503萬到538萬、得票率可能範圍為36.7%到39.3%，柯盈約284萬到319萬、得票率可能範圍是20.7%到23.3%。而若取得票率中間值，賴蕭配為40%，領先侯康配38%及柯盈22%。

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