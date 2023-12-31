專家觀選／財政永續 奠基紀律與管理

「財政為庶政之母」，財政的重要性不言可喻，財政要能永續，奠基於非常確實的財政紀律，以及良善的財政管理，同時，中央與地方財政必須有適當的分權才能為社會帶來福祉，以及政府應該推動賦稅改革會議，從租稅公平與正義的目標努力。

首先就是在財政紀律的強化，有兩件事目前非常急迫，一是特別預算的浮濫，二是稅收年年超徵，顯示政府缺乏數字管理的能力。

特別預算浮濫會導致政府支出無法獲得有效控制，應該更關注財政紀律的落實；近十年稅收有九年超徵，且累積超徵金額一兆九千多億元，這凸顯政府缺乏數字管理能力，強化財政紀律應從特別預算浮濫及稅收超徵離譜這兩件事項進行改善。

再來就是財政收支劃分法，既然根據憲法是中央與地方分權而治，那就必須給地方自治提供足夠財源，但現在所謂的地方財政自主還是仰賴中央鼻息，地方財政自主的狀況非常糟糕，有些地方財政自主能甚至不到百分之十。

如果無法做好中央與地方財政自主，就會變成中央財政集團。這次三位總統候選人都有地方父母官的經驗，但我也擔心，他們一旦當上總統，掌握魚與麵包的分配權，也許就不願意修法釋出中央手上的分配權。財政的適當分權才能為社會帶來福祉，希望總統當選人重視此事。

另外希望新政府能推動賦改會，賦改會名義上開過三次，但距離我們上一次系統性檢討台灣稅制已是三十多年前了，希望新政府能召開全國賦稅改革會議，在租稅公平正義的目標共識下，建立一個如何達成租稅公平正義的路徑圖，包括短期急迫性的任務及中長期改革目標。

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