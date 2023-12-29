看不到的力量還在動！柯文哲指「這場選舉還沒開始」 親揭關鍵時間點
總統大選倒數15天，民眾黨總統候選人柯文哲今天接受本報專訪表示，這場選舉有看不到的力量還在動，每天各地有很多志工背著柯文哲宣傳氣球在路上走，這就是看不到的力量，所以這場選舉還沒開始，要看選前最後兩天，才知道力量有沒有被瞬間點燃，他有信心會贏得總統大選。
柯文哲表示，有別於藍綠兩黨的組織動員能力能夠清楚看到，民眾黨則是公民的力量，每天在各地很多志工幫忙宣傳，這是一般人看不到的地方；有時候很懷疑媒體民調大多他都是第三名，歷經台南、桃園、新竹、高雄等地造勢，都看到現場擠滿人，這樣公民力量很強大、可怕的地方。
關於這場選舉勝敗的關鍵，柯文哲提到，歷次選舉經驗，有年輕人的支持不一定會贏，但沒有年輕人支持一定不會贏，所以年輕人投票率將決定這場選戰的勝負，看是要繼續維持藍綠惡鬥，還是追求新政治新文化。
柯文哲說，他總是把選舉跟執政當成改變政治文化的社會運動，這次很認真思考柯文哲在台灣歷史所要扮演的角色為何，他是要來改變台灣，而不是適應台灣，讓人民知道真實的世界。
柯文哲強調，當醫生的目的就是要把病人救活、恢復健康，凡事盡力而為，他相信台灣沒有那麼爛，而且可以做得更好，20年前台灣國力有贏新加坡，現在則是輸了，所以要走向新政治新文化，最後還是要靠公民及小草運動的力量。
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