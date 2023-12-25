谷歌街景 賴清德老家疑似特勤「被消失」

民進黨總統候選人賴清德萬里老家引發違建爭議，當地二○二二年八月Google的街景照片顯示，疑似有國安局特勤人員在協助打掃賴家附近的環境，近日網友發現照片中的人員影像模糊化「被消失」，網友質疑「國家機器」動得厲害，對選情不利的資訊都被掩蓋。

網友發現，二○二二年八月拍攝的Google地圖影像，在賴清德老家對面的草地，有兩名男子疑似在打掃。國民黨台北市立委候選人游淑慧日前質疑，這兩個身上別有證件的人，是憲兵國安，還是賴家親友？並批評「黨國一家，都是他家」、「賴皮景點愈來愈多」。國安局雖然否認特勤人員幫忙賴家打掃，但外界仍然有諸多議論。

賴清德新北萬里老家違建爭議延燒，有如「景點」，吸引各路人馬造訪。當地中幅里里長謝嘉陽具名發出公開信，指記者、人群對附近房子攝影直播、拍照，還喊打喊拆，讓他們無法安寧，「真的受夠了」，盼別惡意汙衊礦區房子及賴家，讓百姓早日回歸平靜。

信中寫到，不管是在法規前就存在的工寮或之後修建的，不是居民要刻意去違反法規來貪圖好處，是政府沒有在礦坑廢止後，給房子找到合法身分的方法，這是礦 區居民幾十年來的委屈。

謝嘉陽領銜發出的「萬里礦區居民給社會的一封信」，內容提到當地很多人的父母親是辛苦拚命的礦工，「有做，一人沒命，沒做，全家沒命」是最常掛在嘴上的玩笑，更是最深的無奈。長輩拚了命在礦坑裡面工作，做傷亡率最高的工作，入了坑，有可能就回不來了，出了坑，就是活下來，也只為家裡帶回一點收入。

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