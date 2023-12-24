桃園大雨中完成拼字 賴清德宣示打造宜居科技重鎮

民進黨總統候選人賴清德環島拼字活動今天到桃園明倫三聖宮，上千人在大雨中完成拼字。賴清德感謝鄉親無畏風雨到現場相挺，提出五大建設，宣示打造桃園成為台灣新矽谷，讓桃園成為宜居的科技重鎮。

賴清德說，這幾天他一步一腳印，走進台灣每個縣市，與全國鄉親一起高唱土地的歌，代表未來若能當選總統，他將秉持有路，咱沿路唱歌；無路，咱撩溪過嶺精神，帶領台灣持續走在對的道路上。

賴清德表示，他將針對桃園的需求提出五大建設，將桃園打造成台灣新矽谷，國家新門戶，讓桃園不僅是國門大城，更是宜居的科技重鎮。

針對桃園的交通建設，賴清德指出，他將打造四通八達的交通網絡，讓桃園可以透過公路、國道與軌道系統，建立完善交通網，在協助產業發展的同時，讓鄉親生活更便利。加速桃園鐵路地下化工程，桃園捷運三都六線捷運路網，大家期待機場捷運延伸到中壢火車站五年內完成，興建國道1號甲線與國道2號甲線，核定國道1號楊梅至頭份拓寬工程，新梅龍快速道路和板龍快速道路，以及擴充桃園通勤到雙北的客運量能等，讓桃園交通能越來愈便利。

賴清德說，將透過航空城規畫，讓機場不只是轉運站，是經濟發展的聚寶盆，是國際競爭力的象徵。他將加速桃園國際機場第三航廈與第三跑道建設，結合產業專區與自貿區的優勢，充分發揮桃園航空城的潛力。

賴清德表示，桃園是台灣資通訊產業生產基地，有眾多的工業區，更有電子製造完整供應鏈。將以跨部門資源與政策引導，透過航空城的物流，倉儲，金融，以及自貿區快速組裝與深層加工的技術，打造產業結構多元，上下游完整的產業鏈，讓桃園成為桃竹苗大矽谷計畫的領頭羊。

賴清德說，未來投資至少85億元，興建地下4層地上14層的衛福部桃園醫院第二醫療大樓，研議桃園與中壢區興辦新的兒童醫院；籌畫多年的清華大學附設桃園醫院，將以BOT案方式營造，委託高雄醫學大學興建經營；高醫將投入百億元經費，在桃園航空城興建大型智慧醫院，預計明年動工，2028年完工啟用。

賴清德指出，他將大力建設社會住宅，實現居住正義。未來八年規畫桃竹竹苗生活圈，社會住宅的目標數4.2萬戶，由中央直接興建1.15萬戶，透過社宅興辦，讓桃園上班族與遷入人口，都有房子居住。他將研議有限制的社宅租金法規，讓桃園成為一個友善宜居的地方。

上午明倫三聖宮主委簡朝吉、國策顧問范振修、行政院副院長鄭文燦、桃園信賴台灣之友理事長林瑞祥、民進黨立委湯蕙禎、鄭運鵬、黃世杰、民進黨立委候選人范綱祥、彭俊豪、劉仁照及民進黨桃園市黨部主委張丞儀，都參加了賴清德的競選活動。 民進黨總統候選人賴清德環島拼字活動今天最後一天，第二站到桃園明倫三聖宮，上千人在大雨中完成拼字。記者余承翰／攝影 民進黨總統候選人賴清德環島拼字活動今天最後一天，第二站到桃園明倫三聖宮，上千人在大雨中完成拼字。記者余承翰／攝影

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