賴清德環島拼字 柯文哲回娘家拜票
民進黨總統候選人賴清德昨起展開「唱土地的歌，拼咱的希望」四天三夜環島拼字活動，準備在十八縣市拼出「選對的人，走對的路，美德ＷＩＮ台灣，台灣ＷＩＮ得美」。第一站從宜蘭出發，隨後到花蓮、台東及屏東，陸續拼出「選對的人」，每場造勢都湧入數千人參與。
寒流來襲，昨天礁溪活動全程飄雨，支持者穿雨衣參與，歌仔戲國寶唐美雲也到場參與拼字。賴清德針對宜蘭端出建設藍圖，還開出包括高鐵延伸宜蘭、蘇花公路安全提升計畫、國道二號銜接蘇花公路改善計畫及台六二線西濱快速道路延伸到頭城等四帖交通藥方。
隨後賴抵達花蓮，除表示花東鐵路雙軌電氣化、花東縱谷安全與景觀大道都在施工中，還要加速推動蘇花安。賴在台東說，將加速推動花東鐵路雙軌化，再增三成運量，並持續推動蘭嶼機場跑道整建及富岡港交通船碼頭改善工程；屏東有五大建設願景，其中高鐵跨越高屏溪延伸到潮州，屏北和屏南快速道路，開闢後屏東台東有完整快速道路。
【記者林縉明、程遠述、侯俐安／台北報導】總統大選倒數，曾任台北市長的民眾黨總統候選人柯文哲昨天「回娘家」，前往南門市場拜票。柯現身吸引不少民眾圍觀拍照，展現高人氣。
柯喊政見畫面消失
對於前天首場總統候選人電視政見會，柯文哲競選辦公室昨質疑，柯的畫面一度消失四十四秒。柯競辦質疑，柯文哲畫會被消失已經不是第一次，先前公視轉播「二○二四總統候選人教育政策座談會」就沒柯的畫面。
民視網路部經理陳光中則到民眾黨記者會現場澄清，民視沒有、也沒必要惡意剪掉四十四秒，送出去的訊號對象分為中選會、其他媒體及民視內部，主要是YouTube直播出去時出問題，並非民視惡意剪輯。
媒體詢問，遭質疑刪減候選人發言片段的不是民視電視台，而是民視及三立的YouTube頻道。中選會副主委陳朝建表示，對於其他轉播業者是否有報導不公情事，確實有收到相關檢舉案件，但要以密件形式處理，會依法受理展開行政調查，經過相關程序調查及處理。
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