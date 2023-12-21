賴清德環島拼圖到花蓮 提「5大政策方向」籲拒絕家族勢力壟斷
民進黨總統候選人賴清德環島拼圖活動，今天中午來到花蓮，賴清德和花蓮立委候選人張美慧，與滿場支持者舉起綠色牌子，拼成「對」字，呼籲「選對的人，走對的路」，並承諾從交通、農業、觀光、綠能、居住正義五大面向，為花蓮打造更好的未來。
賴清德競選總部「以唱土地的歌，拚咱們的希望」為主題，今天起展開拼字環島，第一站上午在宜蘭拼出「選字」，接著中午抵達花蓮吉安鄉，在新天堂樂團停車場與支持者拼出「對」字，喊出「2、2大勝利，美德雙全，穩健向前」。
賴清德致詞時表示，過去很長一段時間，人們提到花蓮國，指的是被某個政治家族壟斷的勢力範圍，當其他縣市大步向前，這裡被政治私心耽擱，還好過去有蕭美琴不分黨派爭取建設，未來要一棒接一棒，讓張美慧、賴清德一起壯大花蓮。
他提出「均衡台灣、國家建設計畫」，要為花蓮打造通往未來的5條康莊大道。第一是鐵公路雙管齊下，讓花蓮人回家的路更安全順暢，花東鐵路雙軌電氣化、花東縱谷安全與景觀大道都在施工中，過4、5年就會陸續完工，還要加速推動蘇花安，在兼顧環保和道路安全下，讓花蓮的民生、醫療、產業、運輸保持暢通。
第二條路是打造花蓮成為台灣有機農業首都，賴清德說，花蓮在有機栽培面積、農戶的驗證數都是全台第一，亞洲第一座有機農業研究中心上月才剛在花蓮壽豐鄉揭牌，他會強化培訓有機青農、改善基礎設施，為花蓮有機農業開拓全球市場，與國際接軌。
賴清德還承諾要讓花蓮觀光環境更優質，除持續提升交通便利性和強化國際宣傳，也要透過運動賽事、文化祭典、藝文展演，讓花蓮一年四季有人潮，搭配地方產生，以多元產業創造在地就業機會。另外還提出加速地熱資源勘查、及中央在花蓮推動3座社會住宅，落實居住正義，減輕年輕人的負擔。
vote2024
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 賴清德、侯友宜支持度陷膠著 最新5家媒體民調一次看
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言