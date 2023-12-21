賴清德環島拼圖到花蓮 提「5大政策方向」籲拒絕家族勢力壟斷

民進黨總統候選人賴清德環島拼圖活動，今天中午來到花蓮，賴清德和花蓮立委候選人張美慧，與滿場支持者舉起綠色牌子，拼成「對」字，呼籲「選對的人，走對的路」，並承諾從交通、農業、觀光、綠能、居住正義五大面向，為花蓮打造更好的未來。

賴清德競選總部「以唱土地的歌，拚咱們的希望」為主題，今天起展開拼字環島，第一站上午在宜蘭拼出「選字」，接著中午抵達花蓮吉安鄉，在新天堂樂團停車場與支持者拼出「對」字，喊出「2、2大勝利，美德雙全，穩健向前」。

賴清德致詞時表示，過去很長一段時間，人們提到花蓮國，指的是被某個政治家族壟斷的勢力範圍，當其他縣市大步向前，這裡被政治私心耽擱，還好過去有蕭美琴不分黨派爭取建設，未來要一棒接一棒，讓張美慧、賴清德一起壯大花蓮。

他提出「均衡台灣、國家建設計畫」，要為花蓮打造通往未來的5條康莊大道。第一是鐵公路雙管齊下，讓花蓮人回家的路更安全順暢，花東鐵路雙軌電氣化、花東縱谷安全與景觀大道都在施工中，過4、5年就會陸續完工，還要加速推動蘇花安，在兼顧環保和道路安全下，讓花蓮的民生、醫療、產業、運輸保持暢通。

第二條路是打造花蓮成為台灣有機農業首都，賴清德說，花蓮在有機栽培面積、農戶的驗證數都是全台第一，亞洲第一座有機農業研究中心上月才剛在花蓮壽豐鄉揭牌，他會強化培訓有機青農、改善基礎設施，為花蓮有機農業開拓全球市場，與國際接軌。

賴清德還承諾要讓花蓮觀光環境更優質，除持續提升交通便利性和強化國際宣傳，也要透過運動賽事、文化祭典、藝文展演，讓花蓮一年四季有人潮，搭配地方產生，以多元產業創造在地就業機會。另外還提出加速地熱資源勘查、及中央在花蓮推動3座社會住宅，落實居住正義，減輕年輕人的負擔。

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民進黨總統候選人賴清德「唱土地的歌，拚咱們的希望」環島拼圖活動，今天中午來到花蓮，合力拼成「對」字。圖／賴清德競總提供 民進黨總統候選人賴清德（左）拉起花蓮立委候選人張美慧的手，呼籲「選對的人，走對的路」。記者王燕華／攝影 民進黨總統候選人賴清德「唱土地的歌，拚咱們的希望」環島拼圖活動，今天中午來到花蓮，民眾比出「２號」手勢表達支持。記者王燕華／攝影

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