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蔡正元：趙少康是侯友宜的貴人 副手幫正手加這麼多

聯合新聞網／ 綜合報導
蔡正元直言趙少康擔任侯友宜的副手後，「就無限制地加大侯的光環跟選票的幅度，副手幫正手加了這麼多的，坦白講，翻開歷史紀錄還沒看過」。圖為國民黨副總統候選人趙少康。記者黃仲裕／攝影
蔡正元直言趙少康擔任侯友宜的副手後，「就無限制地加大侯的光環跟選票的幅度，副手幫正手加了這麼多的，坦白講，翻開歷史紀錄還沒看過」。圖為國民黨副總統候選人趙少康。記者黃仲裕／攝影

國民黨總統候選人侯友宜，在藍白合破局後邀請趙少康擔任副手，隨即在民調中不斷衝高支持率，近日的民調顯示，侯康配緊追賴蕭配，讓前立委蔡正元在節目中大呼，趙少康真的是侯友宜的貴人，且在台灣的選舉史上，還沒看過這麼強棒的副手人選。

蔡正元昨(12)日在政論節目《新聞大白話》直言，趙少康擔任侯友宜的副手後，「就無限制地加大侯的光環跟選票的幅度，副手幫正手加了這麼多的，坦白講，翻開歷史紀錄還沒看過，有史以來第一遭，從來沒有過，以後大概也很難了，所以侯友宜算是幸運者，趙少康是他的貴人。」

蔡正元並分析近日的民調數字，認為賴蕭配稍微下滑的選票中，並未直接跑到侯康配或柯盈配，而是改變為不表態，正是代表許多人開始對賴蕭配「感到猶豫」，「變成未決定要投給誰，這些選民原本要投給賴，可是現在有點遲疑，除非賴給出一個很好的解釋」。

包括近日選民對賴清德的萬里老家質疑，及蕭美琴的國籍問題，蔡正元認為，因為這些原因讓賴蕭配掉進所謂的「角落陷阱」，「就是你掉到別的地方你都爬得起來，掉到角落裡面就攀不起來，一直在那邊困著，那也不會沉下去，有些事情當斷不斷，自然就會產生混亂」。蔡更認為，對於母親的懷念和幼時的感傷，賴清德實在不必將這些感情和房子連在一起。

民進黨總統侯選人賴清德針對萬里老家不斷被攻擊，他回到故鄉時表示，並沒有忘記自己的根在萬里；也強調老家是位於礦區的房子，該處的房子沒有一間有特權，反而是滿屋的辛酸，都是區域計畫法通過前就已存在的合法房子。賴談到母親與老家時還一度哽咽拭淚，他籲請新北市政府去查一下繳稅記錄，「我們真的有繳」。

今日美麗島民調為賴蕭配34.7%，侯康配31.2%居次，雙方差距為3.5個百分點。從美麗島民調趨勢來看，柯盈配在「藍白合」破局出現一波明顯跌勢後，雖目前仍穩固基本盤，支持度並未再崩盤，但年輕族群選票已出現鬆動。

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