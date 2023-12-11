侯友宜：108課綱傷害台灣競爭力

北一女國文老師區桂芝批評一○八課綱引發熱議，國民黨總統參選人侯友宜昨天表示，「 窮不能窮教育、苦不能苦孩子」，孩子是國家未來、教育是國之根本，一○八課綱削弱基礎科學，大學教授更反映現在大一生程度就像高一生，台灣以科技立國，民進黨卻削弱理工教育，未來台灣如何與國際匹配，根本傷害台灣的競爭力。

侯友宜也說，忠孝仁愛、信義和平，以及小時候琅琅上口的孔孟儒家學說、弟子規，「不要忘了這都是我們的根本」。他指出，未來當選總統，將召開已經十三年沒召開的教育國是會議，重新開始檢討、調整。他也呼籲民進黨總統參選人賴清德不要製造世代對立，更不要用政黨高層的力量來攻擊一位老師，這會讓大家非常厭惡。

對於區桂芝砲轟新課綱是「無恥」課綱，國民黨不分區立委列第一名的韓國瑜昨聲援指出，若要把中華文化的根切掉，就先拆掉明朝就建立的台南孔廟，「現在要把中華文化的根切斷，下一代要如何教育？他們思想是什麼？要放入什麼文化？」

國民黨立委李德維認為，課綱議題可能會持續發酵，未來的選戰策略不會僅止於「去中化」爭議的討論，而是凸顯民進黨政府的意識形態，導致學生在文字運用能力的弱化，以防民進黨帶風向又拉回抗中老路。

針對新課綱爭議，民進黨副總統參選人蕭美琴昨到高雄輔選時指出，「其實課綱要活化，讓我們有更多面臨現代的工具，包含科技的工具及如何增進知識、面對世界，看到台灣很多年輕人在世界有很好的表現，讓我們繼續為這些年輕人鼓勵。」

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