2024大選「三腳督」推估得票數出爐！郭正亮曝藍綠驚人差距

根據《美麗島電子報》7日公布的84波民調顯示，民進黨「賴蕭配」的支持度首度飆破4成，來到40.1％，國民黨「侯康配」為31.6％仍舊居次，民眾黨「柯盈配」則僅有14.8％。對此，前立委郭正亮也推估總統大選票數，「藍綠差不多差距50萬票」。

根據《美麗島電子報》2024總統大選第84波得票推估，賴蕭配40.1%，預估得票數是584.8萬-598.4萬票，侯康配31.6％，預估得票數是530.2萬-545.2萬票，柯盈配14.8%，預估得票數是231.7萬-235.8萬票。

郭正亮8日在節目「新聞大白話」表示，侯友宜實際上只輸3個百分點左右，民調會低估實際的得票數，目前看起來「藍綠差不多差距50萬票」，而藍綠兩個陣營，「現在都會怕柯文哲」，很怕柯文哲到最後做出了什麼重大的決定。

郭正亮指出，因為柯文哲若做出了重大決定，都有可能讓另一邊獲利，因此藍綠現在都不想跟民眾黨結下太多的恩怨，現在就有點這種味道，因此柯文哲兩邊都連續開砲，但藍綠回應他的都不是很嗆。

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