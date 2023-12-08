敢說敢做沒在怕？ 揭趙少康過往鮮為人知的一面

2023/12/7編按：2024總統大選，侯康配副手趙少康，才在11月底臨危受命，就展現全新氣象。9日起還將至校園，和年輕世代面對面解答青年困境，指出不避諱提問。其實，在趙少康年輕時期，就曾在台灣颳起一陣話題旋風。當時之所以受到選民重視，主要是趙少康曾任職過美商高階主管，相當具國際化視野。同時，他直率敢言，曾為此不惜和議會最好朋友翻臉。此篇1987年2月號《遠見》報導，忠實記錄外界較少人知道的趙少康一面。

去年底的立委選戰，台北市再度掀起一陣「趙少康旋風」。

以國民黨改革派的鮮明形象崛起政壇的趙少康，在五年內創下三度參選、連戰連捷的紀錄。上屆的台北市議員選舉及本屆的立法委員選舉，他都以台北市最高票當選。

從政五年來，獲得留美碩士學位的趙少康，以廉潔的操守和強硬的作風，在台北市議會塑造出一個知識份子從政、正直敢言的典型。

「做一個民意代表，假如為各種壓力所屈服，那不如不做，」三十七歲的趙少康以一貫明快有力的聲調，直率地說。

在議會中，無論是質詢官員或與同僚辯論，趙少康總是氣勢十足，雄辯滔滔，甚至不惜引起火爆的爭執。他曾力抗利益團體壓力，阻止翡翠水庫觀光及建校案；在黨團運作下，他也不惜與議會中最好的朋友翻臉，堅決反對公車票漲價。

趙少康氣勢十足，雄辯滔滔

甚至在最需要選民支持的政見發表會上，他也會糾正選民不該噓另一位候選人下台，而與人激烈爭吵。

「我的個性妥協性小，尤其大原則更不會讓步，」篤信基督教的趙少康承認。

他這種強硬的態度得罪了不少人。但多數的政府官員、議會同僚對他耿直、為大多數民眾爭權益的做法，「仍是相當的肯定與尊重，」無黨籍市議員王昆和說。

跟隨趙少康多年的工作人員都知道，他最堅守的原則是：「法」。擔任趙少康秘書已經四年的陳慧瑛記得，有一次，一位賭博被抓的民眾來電話要求保人，趙少康的回答是：「警察抓賭是很辛苦的。我去保你，等於是打擊警察士氣。」

從第一次參選就以「不請客、不送禮、不買票」的競選方式，塑造起「守正不阿」形象的趙少康，不做違法關說，不參加各種婚喪喜慶，而仍能得到許多民眾的支持。

「吳興街有正義感的里長都支持他，」六十三歲、開米店的泰和里長陳怡飛認真地加了一句：

「我以人格保證，我們從沒有吃過他一頓飯。」

熟識趙少康的朋友都知道，他是一個絕對的樂觀主義者。「他看事情總先想到光明的一面，對人也是先相信每個人都是好人，」他的弟弟趙少華形容他的哲學是「只要我對別人好，別人也會對我好。」

他曾任美商高官，月入數十萬

「我做任何事都是抱著積極進取的態度，」父母親都是老師的趙少康認為，很多人批評議會、國民黨、政府不好，但消極的批評於事無補，不如自己加入，「看看我們是不是能做得更好一點。」

或許就是這種樂觀進取的性格，使他由一位月入二十萬的美商Beatrice Food公司亞洲區經理和台大兼任副教授，轉而出馬競選市議員。「一個安排好的人生是最沒有趣的人生，」小時候立志要做牧師的趙少康，對自己從國貿局專員、美商經理到民意代表的一段人生歷程，也認為是當初意想不到的，但是，他覺得每個人生轉折都很「有趣、好玩」。

正因為有趣好玩，「他是一位除了工作，完全沒有私生活的人，」趙少康的文宣策畫人李志中形容他是一位「百分之百沒有軟性生活」的工作狂。這位趙少康台大時的同學對他的生活的描述是「枯燥、乏味、工作壓力大，沒有任何的羅曼蒂克，而且幾乎每天都需要『從早上講話到晚上』的日子」。「真不知道他怎能長期忍受這種生活？」李志中苦笑著說。

他的秘書陳慧瑛更瞭解他每天工作的繁重。她指出，上班時，趙少康要參加議會、到台大上課、演講（十二月份他已經推掉三十個演講）、接受採訪、準備質詢稿和回選民電話。

下班回家後，他要看當天約二十封到五十封選民的來信和回信，要看書報、雜誌，還要固定為時報周刊寫專欄。「除了睡眠外，他所有時間都被工作榨乾了，」陳慧瑛說。

趙少康秉持勇於嘗試，接受挑戰精神

在大學時代，趙少康已經顯露出對公共事務的興趣和領導的才幹。曾擔任畢聯會主席的趙少康，在那段發生保釣運動、尼克森訪問大陸、退出聯合國等一連串事件的時期裏，在學校辦了許多座談會和演講活動，並做了幾件創舉，包括邀請當時最年輕的經濟部長孫運璿到台大演講，聯合幾家照相館抵制台大附近照相業者在畢業熱季漲價的陋習，及將剩下的經費捐給學校，成立台大第一個「社團負責人獎學金」等。

從一位優秀的社團負責人，到一位傑出的民意代表，趙少康始終秉持著「勇於嘗試、接受挑戰」的性格。

面對國會記者形容為「很難邁進的大泥掉」的立法院，「我的態度和做法絕不會改變，」趙少康自信十足地說。

（本文出自2023.12.7《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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