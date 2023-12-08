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美麗島民調「賴蕭配」衝出4成 郭正亮：大西瓜效應來了

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨「賴蕭配」支持度首破4成，來到40.1％，郭正亮示警「賴蕭配」的大西瓜效應出來了，國民黨一定要阻止，不能讓此狀況發酵太大。報系資料照
民進黨「賴蕭配」支持度首破4成，來到40.1％，郭正亮示警「賴蕭配」的大西瓜效應出來了，國民黨一定要阻止，不能讓此狀況發酵太大。報系資料照

根據《美麗島電子報》於昨(7)日公布的第84波民調顯示，民進黨「賴蕭配」的支持度首度飆破4成，來到40.1％，國民黨「侯康配」為31.6％仍舊居次，民眾黨「柯盈配」則僅有14.8％，為吊車尾的侯選人組合。郭正亮在節目中示警，認為「賴蕭配」的大西瓜效應出來了，國民黨一定要阻止，不能讓此狀況發酵太大。

郭正亮在昨(7)日的政論節目《大新聞大爆卦》中，分析「賴蕭配」的支持度已連續上漲第6日，預估還會再持續往上走，讓他示警國民黨「侯康配」：「我覺得這個要小心」，並認為這就是民調中的「大西瓜效應」，大西瓜派若出來，國民黨一定要阻止，不能讓狀況發酵太大。

郭正亮並說，國民黨現在的選戰策略應該是「要將政黨輪替這個議題為主軸」，勾起對政治沒有太大認知、但在生活中，明顯感受到對執政黨不滿的這群人的支持。郭並認為，現在將「民進黨下架」是首要議題，而非猛打兩岸「戰爭或和平」，因為關心兩岸議題的選民，是對政治有一點敏感度的人。

據了解，所謂的大西瓜效應，即是依偎效應（Coattail effect）或裙擺效應，源自於台語俚語中的「西瓜倚大爿」。意即會有一派人在考量自身利益後，決定向勢力較強、在當今局勢中較為有利的一方倒戈。

針對選戰議題操作，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰表示，昨日的「台灣2023代表字大選」結果公布「缺」拿下第一名。除了「缺」字，「蛋」的票數也緊追在後，證明全民對這一年缺電、缺工、缺蛋、缺民生物資等的百般無奈；民進黨執政下，人民真正最缺的，恐怕就是好日子及政黨輪替。

面對《美麗島電子報》民調數字聲勢下滑、柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊則表示，《美麗島電子報》的民調方式採全市話，存在偏狹性，希望民調不要變成政治操作的手段。

2024選舉 2024總統選舉 賴蕭配 民調 侯友宜 賴清德 柯文哲 選情評論

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