聽新聞
test
0:00 / 0:00

憂開放服貿 賴清德：陸人搶雞肉飯生意

聯合報／ 記者丘采薇李成蔭／連線報導
民進黨總統參選人賴清德昨天再度到松山區參拜，在中崙市場慈賢宮前開講。記者丘采薇／攝影
民進黨總統參選人賴清德昨天再度到松山區參拜，在中崙市場慈賢宮前開講。記者丘采薇／攝影

為拚國會過半，民進黨總統參選人賴清德昨天再度到北市松山區參拜，拉抬民進黨立委參選人許淑華。賴清德在中崙市場慈賢宮前開講，強調三組總統參選人中，其他兩組都支持服貿，並指著旁邊的「雞肉飯」招牌說，「如果中國人可以來台灣做服務業，他們連雞肉飯也可以開（店）」，對台灣社會影響非常大；拚經濟要有方法，不是走回頭路再鎖回去中國。

賴清德從九月起，幾乎周周都到松信區輔選許淑華。據悉，民進黨內各派系民調顯示，許淑華民調已與國民黨立委參選人徐巧芯逼近五五波，民進黨評估是「有機會」的選區，將重點加強輔選。

賴清德與許淑華昨天連跑松山區兩間廟，參拜完松山慈惠堂後，再到中崙慈賢宮。賴到中崙市場後，步行約一百公尺至慈賢宮向媽祖祈福，廟方送上菜頭、大蒜，象徵當選及好彩頭，還說「媽祖在微笑」。

賴清德表示，只剩最後卅幾天，大家一定要顧票、催票，許淑華能不能當選，關鍵就在這一里；他自己在台北能不能贏，輸贏也在這一里，「大家讓我靠一下，好不好？」

話鋒一轉，賴清德問大家是否支持服貿？台下回應，認為不該簽服貿。賴清德說，國民黨不僅要開放服貿，國民黨總統參選人侯友宜還主張開放中國大陸學生來台就業，中國青年失業率在六月時已經超過百分之廿，後來中國不敢繼續公布，現在有人說已經到了百分之四十；如果陸生來台就業，台灣年輕人怎麼辦？他希望大家支持他和許淑華，走正確的路。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 服貿 雞肉飯

延伸閱讀

柯文哲左批藍欠黨工9.8億不還 右嗆賴清德別變台獨龜孫

徐巧芯猛攻壽麵、便當、大禮包 對手許淑華回擊：別讓無辜的人受害

黃國昌拿空照圖比對 質疑賴清德老家是新建非翻修

影／南投立委二選區 許淑華分析游顥支持度超車蔡培慧

相關新聞

王金平接侯康後援會總會長 喊團結郭

國民黨總統參選人侯友宜昨與副手搭檔趙少康、黨主席朱立倫，拜會立法院前院長王金平，宣布王金平將擔任全國後援會總會長。王金平...

「要怪就怪我」朱立倫喊話郭台銘盼團結 郭辦：間接承認自己做錯事？

鴻海創辦人郭台銘退出2024大選後，副總統參選人趙少康對郭喊話「還是回來吧」，黨主席朱立倫說「要怪就怪我」；立法院前院長...

柯文哲曝內心深綠...學者喊無中心思想 遇1效應將發現柯盈配支持者黏著度低

民眾黨總統參選人柯文哲接受媒體專訪自稱「深綠」，被認為要搶綠營票源。清大兼任助理教授何志勇認為，證明柯文哲無中心思想，若...

打詐國家隊有效？侯提打詐政見 騙愈多關愈久

國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康，昨天和國民黨不分區立委參選人「寶博士」葛如鈞共同舉行「火網打詐，重刑轟炸」政見記者會...

曝內心深綠 柯：我沒台獨黨綱包袱

民眾黨總統參選人柯文哲前天接受媒體專訪，自稱內心本質還是深綠，若當選總統，外交政策將會依循蔡英文總統路線，但兩岸關係上會...

憂開放服貿 賴清德：陸人搶雞肉飯生意

為拚國會過半，民進黨總統參選人賴清德昨天再度到北市松山區參拜，拉抬民進黨立委參選人許淑華。賴清德在中崙市場慈賢宮前開講，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。