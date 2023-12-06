總統大選爭青年票 游梓翔：不妨主打B&W

藍綠白拚總統大選力爭青年票。世新大學傳播博士學程教授游梓翔表示，爭取年輕選民，國民黨侯康配不必改變、也很難大幅改變原本的形象，真正重要的是做好溝通，讓年輕人相信心聲被聽見了，侯康配是真心要為年輕人服務的。侯康配不妨主打B&W。

游梓翔在臉書表示，國民黨的宣傳方式向來比較傳統，但其實在侯康配的品牌特色裡，一直有兩個很強的主軸，他把這兩個主軸稱為B&W—Blue and White。首先，侯康配可以主打「Blue」戰略，包括「Blue是安全」和「Blue是機會」。

他說，第一，「Blue是安全」，Blue是警察的顏色、是安全的顏色，侯康配應該訴求他們是最能守護台灣安全、不讓戰爭發生的一組。第二，「Blue是機會」：Blue是大海的顏色、是機會的顏色，侯康配應該訴求他們能會能為台灣創造機會，讓台灣走向藍海。

游梓翔表示，「Blue」很重要，特別是年輕人，需要有安全和機會，因為年輕正是追求可能的世代。其次，侯康配也要主打「White」戰略，包括「White是乾淨」和「White是陽光」。

他表示，第三，「White是乾淨」：White是掃除髒汙、消滅貪腐，就像那句清潔劑的廣告詞，「髒東西就該從地表消失」。第四，「White是陽光」：White是打開黑箱、揭發特權，綠友友吃相難看的醜態，都該被攤在陽光下。

「White」很重要，游梓翔表示，特別是年輕人，他們嫉惡如仇、痛恨相對剝奪，因為年輕正是追求理想的世代。

游梓翔表示，B&W是台灣很愛的顏色，一個賽事組成兩支中華隊，通常叫「中華藍」和「中華白」。B&W也是國民黨的基本色、在國民黨的DNA裡。有B&W，看見藍天白雲，年輕人才有遼闊的、清新的未來。

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