聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾聯手解危公車挾持案 侯康提優化心理健康方案

聯合報／ 記者張睿廷／新北報導
國民黨總統參選人侯友宜（左）、副總統參選人趙少康（右）昨天舉行記者會，除回憶侯康兩人第一次合作處理的公車挾持案，也推出精神醫療相關政見。記者曾原信／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（左）、副總統參選人趙少康（右）昨天舉行記者會，除回憶侯康兩人第一次合作處理的公車挾持案，也推出精神醫療相關政見。記者曾原信／攝影

國民黨總統參選人侯友宜、副總統參選人趙少康昨天舉辦回顧「台灣首次思覺失調患者挾持公車事件」記者會。兩人談起曾在一九九八年共同處理該公車挾持事件，侯當時保護人質、趙上公車與犯嫌對話，最終化解該場危機；廿五年後兩人再度攜手合作投入總統大選，並提出優化「年輕族群心理健康支持方案」政見。

一九九八年四月廿七日上午，一名男子帶三把刀脅持公車司機將車開往刑事局，表示有冤屈要和時任刑事局副局長侯友宜對談。侯到場後，陳又要求時任立委郝龍斌、趙少康等人到場幫他解決「冤屈」，最後郝、趙等人由警方陪同上車，勸服陳釋放人質、繳械，事件才落幕。

侯康配」競選總部發言人柯志恩指出，侯友宜、趙少康上個月完成登記，外界皆好奇兩者關係，其實早在廿五年前台灣史上第一次「公車挾持人質事件」，廿多名乘客遭思覺失調患者挾持，最後經侯友宜、趙少康及北市前市長郝龍斌等多人努力下平安落幕。

「上層一度下令攻堅…」侯友宜回憶，大批人質遭挾持的危機處理就是最優先保護人質，當時上層要求狙擊手開槍，但犯嫌與人質實在太近，他立刻喊停，因為車上都是老弱婦孺。趙少康也說，侯友宜總是第一個趕到現場，這樣才能做出正確判斷。

趙少康說，當時被犯嫌點名到現場，他「臨危受命」該去就去，當時侯友宜沉著指揮，以民眾安全為第一，要求狙擊手不要盲動，同時安撫嫌犯情緒，最後才順利化解危機。侯友宜說，趙少康無畏當時不確定性高的狀況仍義無反顧到場，非常感謝。

侯友宜說，現在大家注重身體疾病卻忘了心理疾病，台灣有很多人都有精神困擾，當選後將在行政院層級推動「國民心理健康計畫」，優化「年輕族群心理健康支持方案」。他在新北已規畫七個心理衛生中心，在社區中輔導需要被關心的民眾。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 趙少康 郝龍斌 柯志恩 侯康配

延伸閱讀

蕭美琴批趙少康「心中充滿仇恨」 被問有無在版面看見侯友宜回：他在哪裡？

直搗賴清德本命區 侯友宜、趙少康台南同台藏機鋒

侯友宜趙少康台南七股股廟口開講 轟民進黨「桃花黨」

侯陣營質疑移工政策 賴辦問侯友宜要開放多少中生就業

相關新聞

侯康反七股不當種電 鎖定十大民怨 聽鄉親哭訴

總統大選進入倒數階段，國民黨總統參選人侯友宜昨天直搗民進黨總統參選人賴清德本命區台南，到七股沿海關心種電問題，並在附近廟...

曾聯手解危公車挾持案 侯康提優化心理健康方案

國民黨總統參選人侯友宜、副總統參選人趙少康昨天舉辦回顧「台灣首次思覺失調患者挾持公車事件」記者會。兩人談起曾在一九九八年...

侯友宜嘆大巨蛋拖8年 柯營：誰留的爛攤？

孵了超過30年的台北大巨蛋終於正式啟用，國民黨總統參選人侯友宜發文感嘆，大巨蛋無法提早完工，還被冠上5大弊案之首，拖了8...

蕭美琴車隊掃街 深入盧秀燕本命區

民進黨副總統參選人「戰貓」蕭美琴昨整天在台中，為黨籍立委參選人輔選，獻出首場車隊掃街，深入藍綠激戰區拜票；昨天台中天氣毛...

侯友宜稱賴清德是引戰者 蕭美琴：想用武力的在北京

國民黨總統參選人侯友宜稱民進黨總統參選人賴清德是「兩岸之間最大引戰者」，民進黨副總統參選人蕭美琴表示，台灣是一個和平之島...

影／吳欣盈搭機前往杜拜參加COP28 國安人員桃機戒護

民眾黨副總統參選人吳欣盈今天（4日）深夜搭機前往阿拉伯聯合大公國杜拜，參加2023年聯合國氣候變遷大會COP28。吳欣盈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。