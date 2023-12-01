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邢泰釗：天下沒有白吃的午餐 籲全民反賄選

中央社／ 台北1日電
檢察總長邢泰釗。圖／聯合報系資料照片
檢察總長邢泰釗。圖／聯合報系資料照片

台北地檢署今天舉辦「全力查賄ING、全民反賄 e起來」反賄選宣導記者會，檢察總長邢泰釗表示，「賄」的字意就是「有錢」，呼籲民眾應意識到「天下沒有白吃的午餐」。

第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉，投票時間將於明年1月13日舉行，北檢今天舉辦「全力查賄ING、全民反賄 e起來」反賄選宣導記者會，法務部長蔡清祥及最高檢察署檢察總長邢泰釗等人出席、共同宣示政府查賄決心。

蔡清祥致詞時指出，今年的選舉查察除了傳統金錢、暴力介入外，對於境外敵對勢力、賭盤及假訊息影響選舉，將持續關注全力查察。並特別舉南部某協會成員接受招待赴中旅遊，涉犯反滲透法等罪嫌1案為例，呼籲民眾赴中國旅遊，應注意避免接受境外對勢力指示、委託或資助，以免觸法。

邢泰釗表示，境外勢力、不實訊息和賭盤都有共同特點，就是「錢」，「賄」的字意就是「有錢」。他呼籲民眾應意識到「天下沒有白吃的午餐」，賄選型態與時俱進，應有高度警惕心。

北檢特別製作「手機蒐證，全民反賄」、「反賄選防假訊息」的影片及文宣，並使用大數據法則，找出大台北地區民眾最頻繁出沒的大眾交通運輸據點及生活經常出入的場所進行宣導，讓民眾隨處可見檢舉賄選電話資訊，或可運用智慧型手機隨時隨地拍照存證，並掃描QRcode線上檢舉賄選。

2024選舉 2024總統選舉 邢泰釗 賄選

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