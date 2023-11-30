《三腳督政見系列一》在野疾呼內閣制 學者：不切實際

針對在野兩黨紛紛喊出「內閣制」的訴求，學者劉兆隆受訪時表示，「改成內閣制不切實際」，不如採取行政院長的任命需經國會同意。學者曾冠球也指出，內閣制的訴求是出於「總統有權無責」的狀況。另外，台灣教授協會會長陳俐甫則認為，在野黨旨在批評現行總統制讓總統權力過度集中，背後有其政治考量。

內閣制不切實際

由於本次總統大選為三腳督，且藍綠白的支持度都相當接近，因此憲政議題成為熱烈討論的話題，在野黨也紛紛拋出「內閣制」的訴求。對此，台灣師範大學公民教育與活動領導學系教授曾冠球說，內閣制是行政權與立法權合一，總統則為虛位元首，還會衝擊現行選舉時間的穩定性，因為只要閣揆決定「倒閣」，就需要重新選舉。

內閣制是認知戰？

「當18歲公民權修憲都過不了關的時候，修憲改成內閣制實質上就是不可行的，」陳俐甫指出，所以政見喊出內閣制根本就是「假議題」，反而更像選舉的認知戰。在野黨透過批判總統制的方式，直指多年執政的總統蔡英文權力過度集中，希望引起煽動民眾情緒的作用。

陳俐甫進一步分析，國民黨在地方選舉是常勝軍，但在總統大選動員卻接連碰壁，以地方代議政治決定中央權力的內閣制，實際上對國民黨更有利。但陳俐甫強調，如果在野黨想要推動內閣制，勢必會涉及到修憲，其實應先提出「修憲工程會」的政見，闡述未來會推動的修憲內容，才是更負責任的說法。

國會有閣揆同意權

針對本次內閣制都由在野黨提出，劉兆隆指出，在野黨提出內閣制的主張，是因為擔心總統勝選後贏者全拿，但因為台灣修憲太難，因此建議若要制衡總統的權力，就要加強總理（行政院長）與國會的連結，例如總統任命行政院長需要經國會同意。

曾冠球分析說，在野黨之所以提出內閣制，最主要就是因為現在「總統有權無責、行政院長有責無權」，總統不僅不用面對國會，還有行政院長變成幕僚長，最後產生與民意脫鉤的結果，所以如果要檢討現行狀況，或許設法制衡總統權力，會比修改為內閣制更加實在，也同意總統應到立院進行國情報告。

兩輪總統制？

有人建議可以修改《總統副總統選舉罷免法》，讓台灣變成兩輪總統決選制，但劉兆隆直言，台灣僅有陳水扁的第一任期是少數總統，陳水扁的第二任與馬英九、蔡英文等總統都有過50%的得票門檻，如果為了這次選舉改成兩輪投票制是否真的適合？他認為還需要評估。

廢考監兩院的商榷

至於政體改革，不分朝野都曾提出廢除考試院與監察院的主張，曾冠球指出，首先監察院的職權其實能夠併到立法院中，而考試院本來出於國父孫中山擔憂「濫用私人」的狀況，但現今時空背景與國情不同，更需要重新研議存廢的問題。

「現在行政院已新增很多苛責的機制，而且就算將考試權外移，也不等於不再有濫有私人的狀況，」曾冠球說，加上考試權獨立有其代價，像考試院如果遇到部會的人力短缺，卻不一定會清楚職系的專業需求，就需要額外邀請學者與專家研商，增加額外的成本，「太注重公平性的結果，就是犧牲了一定的效能」。

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