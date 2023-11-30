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吳欣盈國籍案恐重演李慶安事件？黃暐瀚：會害柯盈配「就地解散」

聯合新聞網／ 綜合報導
黃暐瀚清楚指出，依照我國法律，總統、副總統參選人在登記時就不能擁有雙重國籍或其他外國籍身分，圖為民眾黨總統參選人柯文哲與吳欣盈登記參選時合影情景。圖／聯合報系資料照片
黃暐瀚清楚指出，依照我國法律，總統、副總統參選人在登記時就不能擁有雙重國籍或其他外國籍身分，圖為民眾黨總統參選人柯文哲與吳欣盈登記參選時合影情景。圖／聯合報系資料照片

民眾黨副總統參選人吳欣盈被質疑未放棄美國籍，有雙重國籍的疑慮，吳欣盈對此則回應，這是她跟美國政府間的事，隨後又補充表示，自己在好幾年前就已放棄。資深媒體人黃暐瀚昨(29)日在節目中直指吳欣盈是否具有美籍身分，對2024年的總統選舉極具關鍵，他認為若此事還有下文，柯盈配恐將會被取消參選資格形同「就地解散」，到時只會剩下兩組候選人，變成真正的藍綠對決。

黃暐瀚昨日在政論節目《關鍵時刻》中評論吳欣盈被質疑未放棄美國籍一事，認為多數人包括民眾黨及柯文哲在內，或許都認為吳已擔任立委年餘，應不會有國籍問題，但黃暐瀚直指，包括李慶安在內，就曾有人在立委任內被查到未棄雙重國籍，當時擔任20多年公職的李慶安，後來也宣布暫停立委職務，成為我國第一位遭查出擁有且隱瞞美國國籍的立法委員，在註銷當選資格後，被法院以一審詐欺罪名成立。

黃暐瀚在節目中甚至認為，對於吳欣盈如何回應美籍是否放棄一事，或可參照之前曾為郭台銘副手人選、賴佩霞的作法。他認為，賴佩霞在當時的回應很明確，並附上放棄美籍的具體證明，「一次就跟這個問題說再見」。

黃暐瀚也說，在每組正副總統侯選人登記時，均得附上一只「國籍查核同意書」。若是吳欣盈被證實尚未放棄美籍，柯盈配將會被取消參選資格形同「就地解散」，並成為我國選舉史上首例登記後被取消的總統、副總統侯選人。

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