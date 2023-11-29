「柯盈配」、「侯康配」聲量破百萬！最新正副總統當選率揭曉

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文／陳宣懿

民眾黨總統參選人柯文哲昨（27）日自爆有人開價「當副手給2億美金」，對此，國民黨副總統參選人趙少康則稱「大概猜到了」，但強調絕對不是國民黨總統參選人侯友宜，引發外界揣測。柯文哲競選辦公室發言人陳智菡今（28）日回應，消息來源是誰，國民黨也很清楚，「誰在中間穿梭⋯釋放假消息干擾？我們都有相關證據。」

根據「2024選戰溫度計 贏讚台灣未來」官方網站，今（28）日最新公布的總統參選人當選預測，民進黨正副總統參選人賴清德、蕭美琴當選率36.5％，贏過國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康的34.7％以及民眾黨正副總統參選人柯文哲、吳欣盈的28.8%。

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比較近一週3組總統參選人各面向指數，柯盈配總聲量和新聞擴散廣度數值最高，以123.4萬多筆贏過侯康配的101.5萬、賴蕭配的37.5萬。3組人新聞擴散廣度接近，柯盈配以99贏過賴蕭配98、侯康配96個頻道。總統登記最後一天，柯文哲攜副手吳欣盈赴中選會登記，臉書發文累積約1.2萬人留言、5.3萬人按讚；直播累積近7千人留言、1.7萬人按讚，不少支持者留言表示，「台灣的選擇讚啦」、「年輕的副總統很好」、「外語能力超強的女副總統，超棒的」。

「賴蕭配」登記配戴貓狗胸章象徵挺台派 拉抬好感度

賴蕭配於好感度、粉絲互動力最高，更是首投族好感度冠軍。賴清德好感度高點出現在21日，當天他與蕭美琴正式登記參選第 16 任總統副總統，賴清德發文表示，「我們意志堅定、充滿信心，今天更特別戴上別具意義的貓狗胸章，象徵我們『選對的人、走對的路』的決心。」賴清德指出，「狗派」台灣黑狗圖像以及「貓派」貓咪繪像，就像他和蕭美琴，「雖然我們分屬狗派、貓派，但我們都是挺台派 ，也因為這樣互補的性格，讓我們成為更全面的總統、副總統候選人。」對此，有網友表示，「我也想要別針」、「最棒的組合」、「團結作伙，走對的路，選對的人，支持賴蕭配」。

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「侯康配」聲量第二 登記喊「顧侯（好）台灣 人民好康」

侯康配則是在聲量、好感度位居第二。國民黨24日召開中常會，宣布總統參選人侯友宜的副手為中廣董事長趙少康，會後兩人即前往中選會登記參選2024年正、副總統。侯友宜也喊出新口號「顧侯（好）台灣，人民好康」表示，他會與趙少康並肩作戰，「中華民國一定在我們手裡贏回來」。

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註：粉絲互動力計算主要依據總統參選人臉書粉絲專頁的互動情形，包括按讚、留言、分享數加總。

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