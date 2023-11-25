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郭台銘退選聲明：人退，志不退
總統參選登記昨截止，透過公民連署取得參選資格的鴻海創辦人郭台銘昨天發表退選聲明，聲明強調「人退，志不退」，且如果沒有人願意彎腰，對期待政權輪替的台灣人來說情何以堪？
郭的副手搭檔賴佩霞隨後也在臉書發文表示，郭台銘告知團隊，二○二四年不會出現在選票上了，但她將繼續守護中華民國。
郭台銘不選，但連署過程出現多件涉賄、買資料案，持續調查中。郭辦多次重申，連署涉賄案和郭辦無關，郭辦全程守法。
郭台銘及團隊昨未公開露面，郭下午聲明表示，郭台銘可被遺忘，但為中華民國的未來，選擇成全，是他能夠奉獻給故鄉全部的愛，「人退，志不退，STOP，RESET，RESTART」。
郭台銘也說，「一定要贏，好嗎？」要完成政權輪替，改變台灣。天佑中華民國。
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