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藍白合破局成「最難看肥皂劇」 陳文茜轟：民進黨不可能出現這麼多離譜的人

聯合新聞網／ 綜合報導
三方會談無果，藍白合宣告破局，資深媒體人陳文茜形容為「史上最難看肥皂劇」。圖／聯合報系資料照片
三方會談無果，藍白合宣告破局，資深媒體人陳文茜形容為「史上最難看肥皂劇」。圖／聯合報系資料照片

昨（23）日藍白總統參選人侯友宜柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、前總統馬英九與國民黨主席朱立倫，在君悅飯店會談1個半小時後不歡而散，藍白合破局恐成定局。對此，資深媒體人陳文茜形容是「史上最難看的肥皂劇」，更表示「民進黨再墮落也不可能出現這麼多離譜的人」。

陳文茜23日深夜在Facebook發文表示，藍白合破局的結果在今年4、5月國民黨初選過程中，早已注定，「黨主席從未思考在野合作，才能政黨輪替，在5月16日下午提名侯友宜後，兩個小時後民眾黨即宣布提名柯文哲。當時已經埋下破局的起步。」

陳文茜批評，「這樣的政治判斷力，舉世無雙。不符合常理，也不符合去年國民黨地方選舉藍白合作因此大勝的經驗。」她談到，5月提完名後，沒有人誠意嘗試協商藍白合，只有侯競選陣營透過黨中央宣布，凡是立法委員候選人主張在野合作，一律開除黨籍、不得提名，「不只想輸了總統立委選舉，也不顧他們需要所有非綠選票，匪夷所思」。

11月9日，馬英九辦公室主任蕭旭岑，代替馬英九宣布推動藍白合作。在大勢所趨下，各方紛紛響應，柯文哲也宣布恢復協商，「好像一場辛亥革命，擋不住了。」陳文茜接著指出，「談判過程中，若干民調造假，違反專業，或是精心算計，找個沒有經驗也沒有民調資料的公司；我看在眼裏，只能伸舌頭，再搖頭，因為我知道民進黨再墮落也不可能出現這麼多離譜的人。」

陳文茜提到，她不認為賴蕭配不適任，雖然與蕭美琴認識快30年，且曾經是賴清德1996年競選國大代表的榮譽主任委員，「即使如此，他們的當選必須來自在野聯盟的合理競爭，而不是保送上壘」。她認為，當民進黨不費吹灰之力即輕鬆當選，民主的監督機制就會失衡。

陳文茜也感嘆，「這幾年，我們看到民主的失𧗾，一黨獨大的結果。任何一個政黨，如果一黨獨大，都不會給國家帶來好的政治發展。」她強調，政治人物應該永遠記得，「他們手中握的權力是蒼生，是台灣的未來，而不是個人的權力或是金錢得失」。

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