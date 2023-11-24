藍白直播談判「在開玩笑！」郭正亮：想起1999年這一幕也是在君悅
藍白郭三方會談，昨(23)日在台北市君悅飯店不歡而散。前立委郭正亮昨日在節目中表示，重要談判若開直播「簡直是在開大家玩笑！」昨日的會談也讓他想起1999年，章孝嚴代表國民黨，也是在君悅飯店(當時為凱悅飯店)，希望宋楚瑜退選情形。
郭正亮昨日在政論節目《新聞大白話》中語重心長地表示，三方最後若要談出結果，「怎麼可能直播呢？這簡直是在開大家的玩笑」，也讓他想起1999年的這一幕，那一年章孝嚴以國民黨秘書長的身分代表國民黨，地點也是在君悅飯店，跟宋楚瑜見最後一面，希望他不要出來參選。
郭正亮說，當時當然也是私下談，但最終也是破局，宋楚瑜還是決定參選。郭正亮認為，瞭解談判的人都知道，最後就是要講出雙方的需求，談判本來就是一種交換、交易，正與副總統的資源落差那麼大，怎麼可能直播，簡直是開玩笑，「是要讓全國民眾來笑你嗎？這簡直是莫名其妙！」
談至郭台銘，郭正亮分析，國民黨基本上從頭到尾就是在弱化郭台銘的角色，但柯文哲認為若不整合郭台銘是不行的，於是三方便有談判地點之爭；對於郭台銘在會場當場嗆前總統馬英九與朱立倫是不速之客，郭正亮則認為，也許侯友宜會擔心一對二壓力大，談判加上馬英九是合理的。
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