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藍白直播談判「在開玩笑！」郭正亮：想起1999年這一幕也是在君悅

聯合新聞網／ 綜合報導
郭正亮對於藍白郭三方會談採直播的公開方式，相當不以為然。圖為23日藍白郭三方會談合影情形。記者林俊良／攝影
郭正亮對於藍白郭三方會談採直播的公開方式，相當不以為然。圖為23日藍白郭三方會談合影情形。記者林俊良／攝影

藍白郭三方會談，昨(23)日在台北市君悅飯店不歡而散。前立委郭正亮昨日在節目中表示，重要談判若開直播「簡直是在開大家玩笑！」昨日的會談也讓他想起1999年，章孝嚴代表國民黨，也是在君悅飯店(當時為凱悅飯店)，希望宋楚瑜退選情形。

郭正亮昨日在政論節目《新聞大白話》中語重心長地表示，三方最後若要談出結果，「怎麼可能直播呢？這簡直是在開大家的玩笑」，也讓他想起1999年的這一幕，那一年章孝嚴以國民黨秘書長的身分代表國民黨，地點也是在君悅飯店，跟宋楚瑜見最後一面，希望他不要出來參選。

圖為24年前，前台灣省長宋楚瑜和時任國民黨中央委員會秘書長章孝嚴在凱悅飯店會面情形。圖／聯合報系資料照片
圖為24年前，前台灣省長宋楚瑜和時任國民黨中央委員會秘書長章孝嚴在凱悅飯店會面情形。圖／聯合報系資料照片

郭正亮說，當時當然也是私下談，但最終也是破局，宋楚瑜還是決定參選。郭正亮認為，瞭解談判的人都知道，最後就是要講出雙方的需求，談判本來就是一種交換、交易，正與副總統的資源落差那麼大，怎麼可能直播，簡直是開玩笑，「是要讓全國民眾來笑你嗎？這簡直是莫名其妙！」

談至郭台銘，郭正亮分析，國民黨基本上從頭到尾就是在弱化郭台銘的角色，但柯文哲認為若不整合郭台銘是不行的，於是三方便有談判地點之爭；對於郭台銘在會場當場嗆前總統馬英九與朱立倫是不速之客，郭正亮則認為，也許侯友宜會擔心一對二壓力大，談判加上馬英九是合理的。

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