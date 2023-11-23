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黃暐瀚解讀郭台銘公布通聯記錄 「我盡力了」苦勸4次都失敗

聯合新聞網／ 綜合報導
郭台銘昨日傍晚公布侯柯郭三人的通聯記錄，媒體人黃暐瀚用四字解讀意圖。圖為鴻海創辦人郭台銘22日晚間步行返回信義區住處情景。記者林澔一／攝影
郭台銘昨日傍晚公布侯柯郭三人的通聯記錄，媒體人黃暐瀚用四字解讀意圖。圖為鴻海創辦人郭台銘22日晚間步行返回信義區住處情景。記者林澔一／攝影

鴻海創辦人郭台銘昨（22)日傍晚忽然公布他與國民黨總統參選人侯友宜，及民眾黨總統參選人柯文哲的通聯記錄，證明三人原本有見面談在野整合的企圖，且侯、柯都有共識，想找郭台銘當「桶箍」幫忙整合藍白勢力。黃暐瀚昨日在臉書評析郭台銘公布通聯記錄的意圖，表示郭台銘或許只想說「我盡力了」，以四個字來說明苦勸柯四次皆未成功的遺憾。

資深媒體人黃暐瀚近日常在節目中自嘲是「翻車王」，對於藍白合的預測總是與現實有出入。在郭台銘公布侯柯郭三人在近兩日內的通聯記錄後，黃暐瀚於臉書評論猜測郭台銘公布的意圖，他認為可能郭董只是想說「我盡力了」，苦勸柯文哲「民調記者會」不要開，但勸了四次最終仍失敗，且不只柯辦開，侯辦也開了。

除此之外，黃暐瀚還稱讚郭台銘的SOP行程表寫得十分仔細，「霸氣總裁的SOP果然不簡單」。但過去曾預測失敗的黃暐瀚看待藍白合，認為政治的事恐不只是「眼前一寸，皆是迷霧」，更是「眼皮之外，皆是迷霧」。

侯柯郭三人的互動至今仍是進行式。侯友宜競選辦公室發言人李利貞今（23)日上午表示，侯友宜收到柯文哲的簡訊，提議雙方今天見面。對此侯友宜回應兩人可以在前總統馬英九的辦公室見面，今日也會隨時在此等候。據了解，柯文哲今天上午已前往郭台銘的住處，並尋求侯柯郭三人適合公開會面的地點。

郭台銘說明與侯柯見面與通話過程。圖／擷取自郭台銘臉書
郭台銘說明與侯柯見面與通話過程。圖／擷取自郭台銘臉書

2024選舉 2024總統選舉 藍白合 郭台銘 柯文哲 侯友宜 民調 侯柯配

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