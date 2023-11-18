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民調學者：教科書教的「抽樣誤差」就是國民黨版本

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
「藍白合」雙方因對民調計算方式落差，再度呈現僵局。本報系資料照
「藍白合」雙方因對民調計算方式落差，再度呈現僵局。本報系資料照

藍白合」雙方因對民調計算方式落差，再度呈現僵局。政大選舉研究中心研究員蕭怡靖表示，統計學上所謂的抽樣誤差，若以約1000份的樣本數來說，就是約正負3％，和國民黨主張的計算民調方式一致，這就是教科書上教的；民眾黨若主張取絕對值，在統計學上，那並不叫抽樣誤差。

藍白雙方因為民調「誤差範圍」認定談不攏。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天說明，若依統計誤差計算民調，侯柯配、柯侯配是5比1；民眾黨代表雖然也認同統計學上的誤差就是正負3％，但柯文哲主張的是贏3％禮讓，因此若依照民眾黨標準，侯柯配對柯侯配是3比3。

蕭怡靖指出，藍白如何認定分民調勝負，要回歸到雙方有無共識，他僅就學術上的抽樣誤差定義做說明。在統計學，民調抽樣會造成的誤差，隨著民調樣本數的多寡會有不同，樣本數越大，抽樣誤差就越小，若以常見的約1000份樣本數計算，抽樣誤差就是約正負3％。

蕭怡靖表示，正負3％代表就是誤差可能出現在高於民調數字3％的範圍，或是低於民調數字3％的範圍內，因此國民黨民調代表主張，應扣掉約6％的主張，是符合「在民調抽樣誤差內，算侯柯配贏」定義；民眾黨代表所主張的計算方式，並非教科書上所稱的「抽樣誤差」計算方式。

2024選舉 2024總統選舉 民調 藍白合

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