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藍白合最後關鍵一晚 柯文哲苗栗辦「廟口開講」
藍白合民調明天出爐，今晚最後衝刺，民眾黨主席柯文哲選在苗栗市玉清宮舉辦「廟口開講」，現場有三百多位支持民眾到場，擠爆廟前廣場，藍軍苗栗縣長鍾東錦及山線立委參選人邱鎮軍也首度聯袂到場站台相挺，營造藍白合氛圍。
今晚這場「廟口開講」活動，由時事評論員楊文嘉、前台聯立委許忠信開講熱場，民眾黨苗栗黨部主委馮啟彥及北、高、台中黨部主委，以及生命鬥士張忠義也都到場助陣。晚間7點半左右，柯文哲到場時，先由鍾東錦、邱鎮軍等人陪同向關聖帝君參香，祈求國家風調雨順、國泰民安。
隨後柯文哲才上台闡述施政理念，並接受民眾提問，「直球對決」逐一回答。其中在民眾最關心的藍白合議題上，有民眾提出以後如何落實監督與制衡國民黨。柯文哲簡單扼要的舉例說，他很贊同豐田汽車TQM全面品質管理的概念，現階段提出聯合政府口號，怎麼做他也不清楚，但是要勇敢地往前跨出這一步，發生問題就一直修一直修。
誠如台上主持人戴于文所說「今晚非常關鍵」，台下許多柯粉對於明天藍白合結果，最終是「侯柯配」還是「柯侯配」，明顯感到焦慮；但在主持人帶動下，現場仍不斷高喊「我們一定堅持到底，唯一選擇 柯文哲」自我療癒緊張心情，活動最後柯文則也選唱台語歌「堅持」，並與柯粉一一合影留念。
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