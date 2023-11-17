藍白合後民調快過半「賴清德輸16%」 吳子嘉：他要怎麼選？
2024總統大選藍白合終於成局，儘管正副人選尚未公布，但此一轉變可能改變在藍白合之前，賴清德能夠「躺著選」的布局。吳子嘉公布最新一期的《美麗島電子報》顯示，若將侯、柯兩人的民調數字加總起來，賴清德將大輸16個百分點，且雙方的支持者最終也將接受「票投最強在野促政黨輪替」，民調顯示，在藍白合之後，認同與不認同的支持者有明顯趨近態勢。
吳子嘉昨(16)日在《關鍵時刻》中公布《美麗島電子報》最新總統大選民調，數字顯示，若是三腳督，民進黨賴清德仍居第一，為33.6%、國民黨侯友宜居次，為28.5%、民眾黨柯文哲則有20.5%。若為四腳督，賴清德為32.6%、侯友宜為25.5%、柯文哲為17.8%、郭台銘則以4.8%仍是吊車尾。吳子嘉將侯、柯兩人的數字加總為49%，並表示賴清德將會大輸16個百分點，「他要怎麼選？」。
且在「票投最強在野促政黨輪替」的民調結果顯示，選民原本在藍白合之前仍是各自支持心目中理想的參選人，但在藍白合成定局後，認同42.9%與不認同43.1%的支持者有明顯趨近態勢，認同票投在野黨下架民進黨者激增4.4%，從圖表上幾乎將與不認同的支持度呈現黃金交叉。
對於藍白合，賴清德昨(16)日則表示，政治上沒有「負負得正」這件事，他強調，競選策略本來就設定一對一的對戰模式，他有信心贏得這場選舉，帶領台灣在民主的道路上壯大前進，走進國際社會，迎向未來。
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