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「從沒出現過聯合政府」 柯文哲：台灣歷史性的一刻

「藍白合」成局！達成6點共識 周六公布結果

檢舉魔人在後面！排隊依序下交流道 少一個動作被罰3000元

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藍白合成局！達成6點共識 周六公布結果

聯合報／ 記者鄭媁侯俐安林銘翰／台北即時報導
藍白舉行二度政黨協商，上午在馬英九文教基金會進行，政黨協商約在12點30分結束，前總統馬英九（左二）、國民黨主席朱立倫（左一）、總統參選人侯友宜（左二）與民眾黨主席柯文哲（右一）一同步出會場，在媒體前握手合影展現合作氛圍。 記者曾學仁／攝影
藍白舉行二度政黨協商，上午在馬英九文教基金會進行，政黨協商約在12點30分結束，前總統馬英九（左二）、國民黨主席朱立倫（左一）、總統參選人侯友宜（左二）與民眾黨主席柯文哲（右一）一同步出會場，在媒體前握手合影展現合作氛圍。 記者曾學仁／攝影

藍白合終露曙光，歷經2.5小時協商，藍白政黨協商第二次會議取得共識，由藍白各推薦一位民調統計專家，檢視評估11月7日至11月17日，社會各界公布的民調結果，以及國民黨、民眾黨各提供一份內參民調的結果。雙方同意若超過統計誤差，由勝者得一點；若在統計誤差範圍內，由侯柯配得一點。11月18日周六上午由馬英九基金會公布結果。

雙方共識推出聲明，藍白合後，兩黨共同組成競選委員會，全力輔選總統副總統候選人，及兩黨推薦的立法委員候選人，不分區政黨票由各黨各自努力。

在馬英九見證下，國民黨及民眾黨承諾，為台灣第三波民主改革建立典範，必須成立聯合政府。除國防、外交、兩岸由總統決定，其餘部會依各黨派立委席次分配，民眾黨主責監督制衡，國民黨主責建設發展。

藍白協商二會今上午10時在馬英九文教基金會登場，出席人員包括國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜，以及擔任見證人的馬英九。

藍白協商會議今天登場，出席者包括民眾黨主席柯文哲（左起）、前總統馬英九、國民黨總統參選人侯友宜，以及國民黨主席朱立倫。圖／國民黨提供
藍白協商會議今天登場，出席者包括民眾黨主席柯文哲（左起）、前總統馬英九、國民黨總統參選人侯友宜，以及國民黨主席朱立倫。圖／國民黨提供
記者翻攝
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2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 柯文哲 藍白合 朱立倫 馬英九

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