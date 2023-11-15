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侯友宜：綠抄我政見 又馬上跳票

聯合報／ 記者黃羿馨巫鴻瑋／新竹報導
國民黨總統參選人侯友宜。本報資料照片
國民黨總統參選人侯友宜。本報資料照片

國民黨總統參選人侯友宜昨天抨擊，民進黨從頭到尾真的非常有「抄」能力，一直在抄他的政見，他說觀光產業要開放，民進黨就馬上就說要開放，其他包括老人健保免費、甚至八十歲廢巴氏量表、醫護人員加薪等，都跟進他的政見。他還批評民進黨政府，說要開放觀光又搞限量，根本就是開了支票又馬上跳票，騙來騙去。

侯友宜昨天上午到新竹縣陪立委參選人林思銘掃街拜票，媒體問及交通部預計明年三月開放組團赴陸旅遊及大陸團客來台，但初期限量二千人次，侯友宜回應，既然民進黨要跟進他的政見，就要跟進得完整一點，像觀光產業這幾年已經非常辛苦，民進黨說要開放，結果延到明年三月一日才要開放，剛講沒幾天又說只能限量二千人次，「到底是真開放還是假開放？把人民、觀光產業當作什麼？你有在乎他們嗎？」

侯友宜隨後到新竹縣湖口傳統市場陪第一選區立委參選人徐欣瑩掃街拜票，他說參選總統的三個理由，首先是希望國家安全避免兩岸戰爭，接著是要聯合在野力量完成政黨輪替，第三是以警界辦案精神還給人民清廉政府。

侯友宜表示，民進黨執政這幾年把兩岸的關係弄到兵凶戰危，「全球四大火藥庫已經引爆兩個，戰火底下沒有一個人僥倖，中華民國已站在命運的十字路口上，身為總統一定要避免戰爭」，侯強調自己是要「跟美國站在一起、跟中國大陸溝通、反對台獨」，希望啟動兩岸和平交流，他更指出這是美國的期待，也是中國大陸的期待。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 巴氏量表 徐欣瑩 林思銘

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