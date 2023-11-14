總統大選聯合報最新民調 66%認藍白合應納政黨實力

藍白怎麼合才公平？兩黨相持不下。本報最新選情調查發現，一成二選民認為政黨合作只需要考慮參選人民調支持度，二成認為只應考慮政黨實力，四成七主張兩者同時考慮。

藍白政黨協商卡關，雙方對於如何共推正副總統參選人欠缺共識。選民認為藍白怎麼合才算公平？在逐一提示選項且可複選的情形下，調查發現，六成選民認為參選人的民調支持度高低是藍白合作決定正副的關鍵，認為政黨掌握的立法院席次（四成九）、參選政黨的民調支持度（四成六）及政黨掌握的執政縣市多寡（四成）應納入考慮的比率也不低，合計是有六成六選民認為遊戲規則至少應該納入其中一項政黨實力指標。

交叉類型化後發現，全體選民中，一成二選民認政黨合作只需考慮參選人民調支持度， 二成認只應考慮政黨實力，四成七主張兩者應同時考慮，二成一無意見。

其中，國民黨支持者中，一成認為政黨合作只需考慮參選人民調支持度，二成六主張只考慮政黨實力，五成五覺得兩者要同時考慮；民眾黨支持者希望以參選人民調支持度決定藍白正副總統人選比率雖較高（二成八），但也有一成二認為只要考慮政黨實力，五成一主張兩者都要考慮。

調查也發現，即便能順利協商出藍白合作規則，如何讓選民接受原支持對象退居副手是另一項課題。可複選的情形下，國民黨支持者七成一可接受侯柯配，也有三成八能接受柯侯配；相對來說，民眾黨支持者雖有七成能接受柯侯配，但只有一成八可接受侯柯配；中立選民二成八偏好侯柯配，三成三青睞柯侯配，三成一支持輸的退選，贏的自己找副手。

若藍白合破局，盼藍白合作的選民中，有三成三認為國民黨的責任較大，二成八覺得民眾黨要負主要責任，二成三認為兩黨責任各半，一成六無意見。

侯友宜競辦發言人黃子哲表示，六成六民意認為要將政黨實力納入藍白合考量，也符合國民黨提的德國模式；合則兩利，希望民眾黨盡快與國民黨完成政黨協商。

民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人吳怡萱表示，順應六成希望政黨輪替的民意，民眾黨用最大的善意和國民黨進行在野整合，一直以來都堅持公開透明，希望在公平、公正的比賽規則下全民調；柯文哲、侯友宜分別作為民眾黨、國民黨提名的總統參選人，現階段納入在野整合進行民調，本身就已經涵蓋政黨支持度在內。

是否希望藍白合共推人選？資料來源／聯合報系民意調查中心

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