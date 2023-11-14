聯合報民調／藍白若合作 形成新的支持基礎
藍白合作卡關，本報最新選情調查發現，國民黨支持者還是有六成九的人期盼藍白最終能合作，民眾黨支持者樂觀其成的比率也占多數，達四成八，但有三成八反對合作，立場分歧。
距離總統大選登記開始不到十天，藍白整合進入倒數計時。調查發現，國民黨支持者有六成九希望藍白合，比率高於民眾黨支持者的四成八，中立選民則是三成五希望藍白合，二成三不希望；相對的，民進黨支持者有五成六不希望看到藍白整合。
交叉分析發現，藍白一旦合作，選票有失亦有得，一方面要承受無法接受藍白合作或無法接受支持對象改任副手的選民流失，但同時也會吸納原本未表態者，形成新的支持基礎。
其中，四腳督局面中支持柯文哲的選民，即使藍白合作以柯文哲為正，也有一成七會因為無法接受與國民黨合作而流失，若柯為副，因為無法接受「侯柯配」而轉投其他組合或不投票的比率更高，達四成五。
另一方面，侯友宜支持者對於政黨合作的接受度雖然較高，僅百分之九會因為無法接受「侯柯配」而流失，但一旦侯出任副手，因為無法接受「柯侯配」而轉投其他組合或不投票的比率也達三成四；以上都是藍白合作可能失分的部分。
藍白合作加分的部分是，原本不表態的選民中，有一成七會轉而支持柯侯配，二成支持侯柯配；原本支持郭賴配的選民中，也有一成左右因為更屬意柯侯或侯柯配而更改意向。
從藍白合作可逆轉選情，無論是柯侯配或侯柯配都領先賴蕭配五到六個百分點來看，此階段藍白合作尚可達到一加一大於二的效果。
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