聯合報民調／侯柯配、柯侯配 支持度不相上下

本報最新總統選情調查發現，賴清德仍以二成六支持度領先柯文哲的二成一及侯友宜的一成八，郭台銘以百分之七殿後。若藍白得以整合，不管郭台銘是否參選，侯柯配及柯侯配的支持度雖可領先賴蕭配五到六個百分點，但相較今年九月底八至十五個百分點的領先幅度，合作氣勢大減。

四腳督 賴2成6暫居第一

二○二四年總統大選，如果藍白合破局，郭台銘也參選，選情對於民進黨相對有利。調查發現，若未來是賴柯侯郭四人競逐總統大位，賴清德以二成六支持度暫居第一，二成一力挺柯文哲、一成八屬意侯友宜，郭台銘以百分之七支持度殿後。

和本報九月下旬的調查相較，柯文哲及侯友宜支持率無明顯變動，雙方差距在誤差範圍內；賴清德和郭台銘的支持率則各略減二到三個百分點，未表態選民由二成四上升到二成八，增加四個百分點。

從政黨傾向來看，侯友宜的政黨凝聚力明顯不如賴清德和柯文哲，目前僅獲得五成八的國民黨支持者力挺，一成六支持柯文哲，百分之八轉向郭台銘；賴、柯則分獲八成二民進黨及八成五民眾黨支持者力挺。

3成1選民不希望賴當選

不過，賴清德的選情並非毫無隱憂。首先，可複選的情形下，選民不希望賴清德當選總統的比率為四人中最高，占三成一，其次為柯文哲及郭台銘，分占二成五及二成四，反倒是不希望侯友宜當選總統的聲浪最少，占二成一。

此外，希望下架民進黨的聲浪仍和本報九月底調查結果差不多，三成選民非常希望明年總統大選能夠下架民進黨，一成四還算希望，合計有四成四選民期盼政黨再輪替，比率高於不希望民進黨被下架的三成七。

藍白合作與否也是選情變數，若民進黨是賴清德搭配蕭美琴，不管郭台銘、賴佩霞最後是否參選，藍白不論合作推出柯侯配或侯柯配，組合支持度目前都領先賴蕭配五到六個百分點。

其中，若郭台銘參選，藍白整合推出柯侯配，柯侯配目前以三成六支持度領先賴蕭配的三成一，郭賴配以百分之九的支持度殿後；若藍白整合推出侯柯配，侯柯配同樣以三成五支持度超前賴蕭配的三成，郭賴配支持度一成一。

若郭台銘不選，形成藍白合和綠營對決的態勢，柯侯配目前以四成一支持度領先賴蕭配的三成五；若藍白整合推出侯柯配，侯柯配同樣以四成二支持度超前賴蕭配的三成六。

比較柯侯配及侯柯配在不同參選組合的支持率可知，無論郭台銘是否參選，柯侯配及侯柯配的支持度差距都只有一個百分點，在統計抽樣誤差範圍內。

值得注意的是，本報九月底調查顯示，當時藍白組合在郭是否參選的不同組合下，領先賴清德幅度介於八至十五個百分點，目前領先幅度縮小至五至六個百分點，合作氣勢大減。

這次調查於十一月八日至十一日晚間進行，成功訪問了一千一百四十九位成年民眾，另五百零八人拒訪；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負二點九個百分點以內。調查採用全國住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點，調查結果依廿歲以上性別、年齡及縣市人口結構進行加權，調查經費來自聯合報社。

總統大選賴柯侯郭四腳督支持度 製表／聯合報系民意調查中心

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