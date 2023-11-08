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姚立明助攻賴清德 媒體人曝：真正大腦仍是「他」

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨總統參選人賴清德（左）宣布，競選總部主任委員由前立委姚立明（右）擔任。(記者邱德祥／攝影)
民進黨總統參選人賴清德（左）宣布，競選總部主任委員由前立委姚立明（右）擔任。(記者邱德祥／攝影)

選戰倒數65日，民進黨總統參選人賴清德昨(7)日宣布曾任柯文哲前競總總幹事的姚立明擔任競總主委，此項安排跌破民進黨黨內許多人的眼鏡。但名嘴黃揚明在政論節目中回顧，姚立明於2018年民進黨全面敗選時，因輔選姚文智失敗，而在節目上連兩次砲轟「民進黨是垃圾」，並認為賴清德的競總核心名單中，真正的「大腦」還是他一人。

賴清德昨日競總核心名單公布，包括決策委員會召集人邱義仁、後援總會總會長陳茂仁、國政顧問團召集人鄭麗君、總協調林佳龍、總督導卓榮泰、總幹事潘孟安、主任委員姚立明在內。其中因為姚立明曾任柯文哲的競總總幹事，引起輿論一致認為，民進黨延攬姚立明之舉，意在分裂柯文哲的選票。

對此，名嘴黃揚明在政論節目《大新聞大爆卦》否認這樣的說法，認為姚立明雖有促成「綠白對決」的可能，但「其實只是幌子」，真正的「大腦」仍是邱義仁一人。從民進黨打選戰的選舉脈絡上看，邱義仁一直都是決定戰略要角的關鍵，這次還是新潮流破除魔咒的首次大好機會，所以邱義仁一定會加入布局，並保證賴清德能夠勝選。

民進黨總統參選人賴清德（左）公布競選總部組織架構，由前總統府祕書長邱義仁（右）出任決策委員會召集人。 中央通訊社
民進黨總統參選人賴清德（左）公布競選總部組織架構，由前總統府祕書長邱義仁（右）出任決策委員會召集人。 中央通訊社

黃揚明並分析賴清德競總核心名單中的派系分布，認為英系、賴系都有，而國政顧問團召集人鄭麗君則算「專業組」，派系的色彩較淡，姚立明則是用來「打柯文哲」的招牌，此番安排企圖讓「三分天下」的局勢更明確。賴清德願意讓姚立明擔任競總主委，或許能讓賴的光譜往中間靠近；當藍、白、綠各自集結，又是賴清德得利的結果。

賴清德昨公布競選總部組織架構，競總主委由新黨出身的前立委姚立明擔任，打破歷來大選多由黨內大老擔任主委的傳統。賴清德說，競總核心就是一支冠軍隊伍，相信競總在姚立明帶領下，不會失分，還會得分。

民進黨總統參選人賴清德（中）昨天在競選總部舉行組織架構公布記者會，競選總部的主要成員包括後援總會總會長陳茂仁（左起）、總協調總統府秘書長林佳龍、決策委員會召集人邱義仁、國政顧問團召集人鄭麗君、總統參選人賴清德、主任委員前立委姚立明、總督導民進黨前主席卓榮泰、總幹事潘孟安及黨秘書長許立明。記者邱德祥／攝影
民進黨總統參選人賴清德（中）昨天在競選總部舉行組織架構公布記者會，競選總部的主要成員包括後援總會總會長陳茂仁（左起）、總協調總統府秘書長林佳龍、決策委員會召集人邱義仁、國政顧問團召集人鄭麗君、總統參選人賴清德、主任委員前立委姚立明、總督導民進黨前主席卓榮泰、總幹事潘孟安及黨秘書長許立明。記者邱德祥／攝影

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 姚立明 柯文哲 邱義仁

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