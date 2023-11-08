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人物側寫／姚立明與柯文哲決裂 也曾罵「民進黨是垃圾」

聯合報／ 本報記者蔡晉宇
柯文哲（左）2014年參與台北市長選戰，被認為是姚立明（右）的政治代表作，當年在「綠白合」氛圍下成功操盤，柯文哲最終以無黨籍身分當選台北市長。 聯合報系資料照
柯文哲（左）2014年參與台北市長選戰，被認為是姚立明（右）的政治代表作，當年在「綠白合」氛圍下成功操盤，柯文哲最終以無黨籍身分當選台北市長。 聯合報系資料照

民進黨總統參選人賴清德昨公布競總幹部，最大亮點莫過於姚立明出任競總主委，用來「打柯」。但姚一路以來政治光譜變動劇烈，甚至被稱「政治變色龍」，且和曾合作過的對象多有摩擦、批判，更曾在二○一八年說過「民進黨是垃圾」。能否助賴打柯，有待檢驗。

姚立明早年加入過新黨並當選立委，參與過「倒扁運動」，也曾出任小英教育基金會董事，二○一四年出任台北市長參選人柯文哲的競選總幹事，成功讓柯入主北市府。

他一九九五年在高雄縣代表新黨當選第三屆立法委員；一九九七年間，因與朱高正、黃國鐘等人不和，又被前兩者指控詐財而退出新黨。卸任立委後，姚一度淡出政壇，二○○六年在「倒扁運動」中復出擔任副總指揮；二○○七年，姚與部分倒扁核心幹部組成紅黨，並成為紅黨不分區立委名單，但未當選。

二○一二年總統大選時，姚立明支持民進黨候選人蔡英文，同年出任小英教育基金會董事，展開與民進黨合作。二○一四年參與台北市長選戰，被認為是姚立明的政治代表作，當年在「綠白合」氛圍下成功操盤，柯文哲最終以無黨籍身分當選台北市長。選舉開票前，姚立明即表示不會入市府任職，但柯當選後，姚立明妻子楊芳玲接任台北市法務局長，後來雙方關係不睦，楊在二○一六年辭職，二○一七年即獲蔡政府提名擔任監察委員，引發外界政治解讀。

二○一八年，姚立明與柯文哲正式決裂。姚稱柯說「兩岸一家親」，又不願正面回應蔡英文總統提問的「台灣價值」，讓他覺得柯是個沒有價值觀的人，沒辦法再挺他。但姚與綠營並非沒有過摩擦。二○一八年底，姚立明在政論節目中談到未來民進黨是否可能再出現「綠白合作」，他要民進黨二○二○年直接讓出政權，「因為柯文哲不會加入民進黨，民進黨是垃圾」、「我再講一遍，民進黨是垃圾，垃圾不分藍綠」。

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