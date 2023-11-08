姚立明掌競總 賴清德：助我打敗柯文哲

民進黨總統參選人賴清德昨天公布競選總部組織架構，競總主委由新黨出身的前立委姚立明擔任，打破歷來大選多由黨內大老擔任主委的傳統。賴清德將一顆顆致勝球交到核心幹部手中，象徵投出關鍵致勝一球。他說，兩周前找姚立明，感謝姚承擔重責大任，「姚立明會幫助我打敗（民眾黨總統參選人）柯文哲」。

除姚立明，賴清德也公布決策委員會召集人邱義仁、後援總會總會長陳茂仁、國政顧問團召集人鄭麗君；總督導由民進黨前主席卓榮泰擔任，總協調是總統府秘書長林佳龍，總幹事為潘孟安、榮譽主委為行政院前院長蘇貞昌。蘇貞昌因屏東另有行程，沒到場。賴清德笑說，加上自己剛好九人能組棒球隊，他們就是一支冠軍隊伍，相信競總在姚立明帶領下，不會失分，還會得分。

姚立明致詞時表示，他跟賴清德已經互動一段時間，但被賴邀請擔任競總工作，自己還是有點遲疑，他已經有三、四年不在公共事務，但仔細想，現在距離選舉已經不到七十天，百分之百一定會參選總統的只有賴清德一人，其他三人還有變數，「我不幫他，還能幫誰」。

姚立明曾在二○一四年擔任柯文哲台北市長競總主委。昨天被問到此事，姚立明說，他二○一四年去柯競總之前，不認識柯文哲，是有人介紹，他就給柯文哲上了兩堂課、進入競總幫忙，但他認識柯的「本面目」就分手、不再聯絡，用簡單的話來講，「我跟柯文哲是媒妁之言」。

姚立明說，通常俗話說，因誤會而結合，因了解而分手；這次幫賴清德，是因為跟賴往來了很長的時間，非常信任賴清德，至少幾次交往經驗，賴是非常正派的人，印象深刻，賴從不說謊，承諾不論多小都不會反悔，深信賴作為國家領導人，一定能獲得選民信賴，他跟賴及他跟柯文哲之間，完全不一樣，他跟賴是「交往而結合，相互間會長長久久」。

回應媒體時，賴清德也說，如果問姚立明對他的幫助，跟姚立明對柯文哲的幫助有什麼不同，「那就是姚立明會幫助我打敗柯文哲」。

柯文哲：賴找姚有政治上考量

柯文哲回應表示，這證明姚立明是能力不錯的人，各方都會爭取。柯說，二○一四年是文化總會前秘書長林錦昌介紹姚立明給他，算是英系，賴清德現在找姚立明擔任主委有政治上考量。

國民黨立委王鴻薇則表示，柯文哲跟姚立明早就分道揚鑣，二○一八年白綠分裂，民進黨派出姚文智跟柯文哲競選台北市長，姚立明就宣布擔任姚文智的競選總幹事，最後鎩羽而歸；姚立明已經敗給柯文哲，賴清德居然還像撿到寶一樣，應該是對姚立明不熟。

王鴻薇還提醒，姚立明過去就是紅衫軍倒扁大將，賴四年前為了跟蔡英文總統參選總統還曾提出特赦前總統陳水扁，「到底是找姚立明對付柯文哲，還是對付陳水扁？」

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