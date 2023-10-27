民意最前線／兵役延長…他當四個月兵 「我卻要拔一年草」

二○二四年總統大選，影響年輕人的兩岸議題不是「抗中」與「親中」，不是「統獨立場」或「國家認同」，而是對於蔡政府強調「備戰才能避戰」恢復兵役一年義務役的反感投射，年輕人對於政府無法透過兩岸對話避戰，卻要用「備戰」轉嫁給年輕人，非常無奈和怨懟。

蔡英文總統去年底宣布兵役政策重大轉變，役期從四個月重新調整回一年，在年輕族群中引發熱烈討論，「首投族」受政策影響首當其衝。不過，實際走入校園，年輕人對於和平與戰爭沒有太大共鳴，他們口徑一致地說「共機每天擾台，早就麻痺了」，但兵役延長卻影響生涯規畫。

馬英九基金會舉辦的「大九學堂」部分青年學員近日隨馬英九訪美，與華府重要智庫布魯金斯研究院、傳統基金會座談時，現場學員傳遞類似觀點指出，過去七年民進黨執政下，兩岸緊張情勢升溫，但年輕人並不認為這很嚴重。

一名學員表示，民進黨政府讓台灣人認為只要兩岸發生衝突，美國一定會與台灣站在一起，甚至出兵協防，但年輕人對於如果兩岸發生戰爭，美國到底會不會出兵，是打上大問號的。

家族從商的曾姓青年說，台灣目前受到的軍事威脅，尚未如以巴地區近年來火箭彈實彈射擊般有切身感，盡管共機每天擾台，但年輕人早已麻痺了；這也反映在對兵役政策的態度上，背後的美中台關係感覺相當遙遠，但要當兵的時間變長，畢業後不能馬上找工作，這卻是近在眼前的事。

曾姓青年舉例，政府提出暑假可分批次服兵役方案，為擔心生涯規畫受影響者解套，但會產生另外的問題，因為暑假是集中參與社團時段，而社團又是大學生經營人脈、發展社群網絡的重要一部分，卻要為了去當兵而犧牲，對於將來出社會的人脈布建，也會有負面影響。

一個鮮為人知的後備系統位置「輔導員」，由於教召上較一般退伍役男簡便許多，近年成了社會有力人士的子女競相爭取的目標，希望退伍後的後備教召。

陽交大機械系陳同學表示，有趕上四個月兵役的學長，可以幾乎剛畢業就找好工作，但自己未來卻要先去「拔草、掃地」一年，這是他最在意的事。若能因此充實國防戰力，還是會願意，但就他和身邊朋友的普遍認知，現行服兵役並非如此。

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