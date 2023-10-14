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在野整合會議登場　民眾場外舉牌支持藍白合提這項建議

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨、國民黨在野力量整合會議今天下午在台北福華飯店舉行，場外一名蕭先生手舉「藍白合比民調，要雙贏」標語，表態支持藍白合。記者林縉明／攝影
民眾黨、國民黨在野力量整合會議今天下午在台北福華飯店舉行，場外一名蕭先生手舉「藍白合比民調，要雙贏」標語，表態支持藍白合。記者林縉明／攝影

民眾黨與國民黨下午在台北福華飯店舉行會議，場外有蕭姓民眾手舉標語「藍白合民調，要雙贏」，蕭先生表示，他支持藍白合，為了避免誰要退談不攏，他建議藍白比民調，輸的一方當副手，同時藍白共推的參選人若當選總統，內閣成員各推薦一半，這樣做比較公平。

蕭先生指出，很高興可以看到藍白坐下來談合作模式，他支持藍白合，透過比民調方式，輸的一方當副手，同時藍白各有一半行政權，可以各自推薦一半的內閣名單，這樣就不會因為誰要退的問題僵持不下。

蕭先生表示，他比較支持柯文哲出線，侯友宜也不錯，比民調是最公平的方式，如果藍白其中一方不想比民調也沒辦法。

2024選舉 2024總統選舉 藍白合 民調

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