聯合報最新民調：賴30%領先 侯20%柯21%旗鼓相當

本報最新總統選情調查發現，民進黨參選人賴清德以三成支持度領先民眾黨參 人柯文哲的二成一及國民黨參選人侯友宜的二成，在百分之九十五的信心水準下，柯侯已在抽樣誤差範圍內；若郭台銘連署成功加入戰局，賴清德仍以二成八支持度超前柯文哲的二成及侯友宜的一成八，郭台銘以一成支持度殿後。

二○二四年的總統大選，藍綠白三個主要政黨都已確定總統人選。調查發現，賴清德目前以三成支持度暫居領先，柯文哲和侯友宜旗鼓相當，分獲二成一及二成民眾支持。

本報趨勢資料顯示，近五個月來，選情最大變化是侯友宜支持率由四月底的二成九逐漸下滑至目前的二成；賴清德支持度則由四月底的二成七緩步升到三成；柯文哲變化不大，支持度在二成二左右徘徊，沒有重大突破。另一方面，觀望選民由四月底的二成二、五月下旬的二成七，增加到這次調查的三成。

侯友宜的支持度變化，與國民黨支持者和政黨中立選民轉趨觀望有關，流向其他參選人的幅度並不大。其中，國民黨支持者挺侯比率由四月底的七成四、五月下旬的七成，降至這次調查的六成一，未決定者則由四月的百分之五增為這次的一成八；政黨中立選民挺侯比率也由四月底的二成二、五月下旬的一成五，降至一成一，未決定比率則由四月的三成一增為五成二。

政黨凝聚力 賴柯高於侯

至於賴清德和柯文哲，兩人的政黨凝聚力高於侯友宜，目前分獲八成三民進黨及七成三民眾黨支持者力挺。此外，藍營支持者有一成八支持柯。

進一步分析發現，柯文哲較獲年輕選民青睞，四十歲以下選民中，柯以三成五支持度領先賴的二成三及侯的一成一；四十歲至五十九歲、六十歲以上選民中，賴清德略勝一籌，分別以三成二及三成四支持度超前侯柯兩人至少九個百分點；柯在六十歲以上年長選民支持度不到一成，侯則得到二成五年長選民的青睞。

除了藍綠白三強外，郭台銘也以無黨籍的身分登記參加總統候選人連署。調查發現，若未來是四人競逐局面，賴清德仍以二成八支持度暫居第一，二成力挺柯文哲，一成八屬意侯友宜，郭台銘以一成支持率殿後。

郭若出馬 對柯影響較大

分析顯示，郭台銘除吸引一成三中立選民支持，也讓一成七柯文哲支持者轉向，相對於侯賴支持者各有百分之七左右會轉投郭，郭台銘加入戰局對柯選情的影響高於賴侯。

調查也發現，對於四位可能總統參選人目前提出來的政見或政策，有二成一選民認為賴清德的政見最符合民眾的需求，比率高於柯文哲的一成六及侯友宜的一成三，僅百分之六青睞郭台銘的政見，百分之三覺得都不好，四成二無意見。

這次調查於九月廿二日至廿五日晚間進行，成功訪問了一千零八十二位成年民眾，另三百三十九人拒訪；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負三點零個百分點以內。調查採用全國住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點，調查結果依廿歲以上性別、年齡及縣市人口結構進行加權。經費來源為聯合報，問卷內容詳見此新聞連結。

總統大選藍綠白三強爭霸支持度 資料來源／聯合報系民意調查中心